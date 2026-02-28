قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة وصول عزيزة أمير للعالمية وزواجها من محمود ذو الفقار

عزيزة فريد ء
عزيزة فريد ء
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة عزيزة أمير، وفي هذا التقرير نكشف محطات من حياة الراحلة، وسبب وصولها إلى العالمية.

مسيرة عزيزة أمير

وكان سبب سبب وصول النجمة عزيزة أمير إلي العالمية، بعد نجاح فيلم "ليلى"، حيث اتجهت عزيزة أمير نحو المشاركة في أفلام عالمية.

وقدّمت دور "ليلى" في الفيلم الفرنسي "الفتاة التونسية" عام 1931، وشاركت في الفيلمين التركيين “الكاتب المصري” و"شوارع إسطنبول" عام 1932.

وفي عام 1936، تم تكريمها كرائدة للسينما المصرية والعربية خلال المؤتمر الأول للسينما.

وفي خطابها خلال المؤتمر، أعربت عزيزة عن فخرها لتقدم صناعة السينما، وطالبت بزيادة الاهتمام بها.

نبذة عن عزيزة أمير

ولدت يوم 17 ديسمبر عام 1901 بمحافظة دمياط.

منتجة ومخرجة وممثلة مصرية، لقبت بأم السينما المصرية.

كانت أول امرأة تقوم بالإنتاج والإخراج في السينما المصرية، حيث أنتجت الفيلم الصامت "ليلى" عام 1927، والذي يُعتبر أول فيلم طويل صامت من إنتاج مصري.

وقالت في مقابلة عن لقب "أم السينما المصرية" التي منحها لها النقاد: "لم أبحث عن أبناء من وراء الزواج؛ لأن السينما هي ابنتي الوحيدة التي أنجبتها".

عزيزة أمير وانهيار زوجها

وقبل عدة سنوات، تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لـ عزيزة أمير، زوجة الفنان المخرج محمود ذوالفقار، حيث ظهر وهو في حالة انهيار أثناء تشييع جنازة زوجته الرائدة السينمائية المتربعة علي عرش الشهرة والنجومية والتي أحبها بشدة منذ اللحظة الأولي التي وقف أمامها بطلا سينمائيا.

وأصيب محمود ذو الفقار بصدمة قاسية بوفاة عزيزة أمير عام 1952 حتى أنه قرر اعتزال الفن ولكنه تراجع بعد تفكير طويل ليقدم لنا إبداعاته الإخراجية والتمثيلية والإنتاجية من خلال إدارته لشركة تحمل اسم زوجته الراحلة (أمير فيلم ) للإنتاج الفني.

عزيزة أمير ذكرى وفاة الفنانة عزيزة أمير الفنانة عزيزة أمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

ترشيحاتنا

النيل للطيران

النيل للطيران لـ المسافرين: راجعوا حجوزاتكم قد تحدث تغييرات في المواعيد

المجلس القومي للمرأة

"القومي للمرأة" يطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز دور المرأة في الأمن والسلم القومي

جانب من اللقاء

وزير الري يلتقي المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد