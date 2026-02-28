فى ذكراها.. قصة وصول عزيزة أمير للعالمية وزواجها من محمود ذو الفقار

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة عزيزة أمير، وفي هذا التقرير نكشف محطات من حياة الراحلة، وسبب وصولها إلى العالمية.

مسيرة عزيزة أمير

وكان سبب سبب وصول النجمة عزيزة أمير إلي العالمية، بعد نجاح فيلم "ليلى"، حيث اتجهت عزيزة أمير نحو المشاركة في أفلام عالمية.

وقدّمت دور "ليلى" في الفيلم الفرنسي "الفتاة التونسية" عام 1931، وشاركت في الفيلمين التركيين “الكاتب المصري” و"شوارع إسطنبول" عام 1932.

وفي عام 1936، تم تكريمها كرائدة للسينما المصرية والعربية خلال المؤتمر الأول للسينما.

وفي خطابها خلال المؤتمر، أعربت عزيزة عن فخرها لتقدم صناعة السينما، وطالبت بزيادة الاهتمام بها.

نبذة عن عزيزة أمير

ولدت يوم 17 ديسمبر عام 1901 بمحافظة دمياط.

منتجة ومخرجة وممثلة مصرية، لقبت بأم السينما المصرية.

كانت أول امرأة تقوم بالإنتاج والإخراج في السينما المصرية، حيث أنتجت الفيلم الصامت "ليلى" عام 1927، والذي يُعتبر أول فيلم طويل صامت من إنتاج مصري.

وقالت في مقابلة عن لقب "أم السينما المصرية" التي منحها لها النقاد: "لم أبحث عن أبناء من وراء الزواج؛ لأن السينما هي ابنتي الوحيدة التي أنجبتها".

عزيزة أمير وانهيار زوجها

وقبل عدة سنوات، تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لـ عزيزة أمير، زوجة الفنان المخرج محمود ذوالفقار، حيث ظهر وهو في حالة انهيار أثناء تشييع جنازة زوجته الرائدة السينمائية المتربعة علي عرش الشهرة والنجومية والتي أحبها بشدة منذ اللحظة الأولي التي وقف أمامها بطلا سينمائيا.

وأصيب محمود ذو الفقار بصدمة قاسية بوفاة عزيزة أمير عام 1952 حتى أنه قرر اعتزال الفن ولكنه تراجع بعد تفكير طويل ليقدم لنا إبداعاته الإخراجية والتمثيلية والإنتاجية من خلال إدارته لشركة تحمل اسم زوجته الراحلة (أمير فيلم ) للإنتاج الفني.