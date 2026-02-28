أحمد مالك يكشف تفاصيل اندماجه فى شخصيته بمسلسل "سوا سوا"

كشف الفنان أحمد مالك عن كواليس عمله الجديد مسلسل “سوا سوا” الذى يعرض حاليا فى رمضان، وتحديدا مشهد المشاجرة.

وقال أحمد مالك فى لقاء مع mbc : بفصل الشخصية اللي بعملها عن شخصيتي الحقيقية دي شغلانة، الدكتور بيمارس مهنته وطبعًا الدكاترة شغلتهم أهم بكتير بينقذوا حياة بني آدمين وإحنا بنعمل فن يعني، وبس بقارن مهنة بمهنة، بيدخل يعمل عملية ويروح بيته مش بياخدها معاه، والواحد اللي عنده حرفة في التمثيل بيعرف لما يرجع لـ لبسه ويطلع من اللوكيشن خلاص دي شغلانة خلصتها، هو بس الواحد يبقى حقيقي وعنده ضمير في شغله ويقدمه بأحسن شكل، وده شغفي في المهنة أني أبقى صادق وحقيقي ويارب الناس تصدق اللي أنا بحاول أقدمه دي أمنيتي، وكل مشهد ظروفه مختلفة ممكن يكون طالب حالة من السعادة أو الحزن والواحد يكون ملتزم بـ ده ويكون مقدر اللي حواليه ميقولش أنا جوا المشهد ومجنون ده غلط.

تألق واضح لمالك والمفتي

قدم أحمد مالك أداءً لافتًا، خاصة في مشاهد المواجهة والانكسار، حيث جسد شخصية الصنايعي في حي السيدة زينب بواقعية شديدة، بينما واصلت هدى المفتي تألقها في دور الممرضة التي تعيش صراعًا إنسانيًا بين الحب والمرض وضغوط المجتمع.

الثنائي يقدمان قصة حب تنشأ في حي شعبي، تواجه اختبارات قاسية بين الفقر والخلافات العائلية والظروف الصحية، ما منح العمل بعدًا إنسانيًا مؤثرًا جذب الجمهور بقوة.

أبطال وصناع العمل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.