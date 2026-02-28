ضياء عبد الخالق يتصدر التريند.. ما سبب أزمته مع مسلسل "علي كلاي"؟

تصدر الفنان ضياء عبد الخالق تريند جوجل بعد أزمته مع صناع مسلسل “علي كلاي” وقد كشف عبر صفحته على فيسبوك عن غضبه الشديد من صناع العمل بسبب عدم تقدير من صناع العمل له.

وكتب ضياء عبد الخالق : «كل التقدير والاحترام للزميلات والزملاء، لكنني أحد أبطال المسلسل، ومع ذلك لست موجودًا في كافة أشكال الدعاية، ولم أظهر في أي بوستر رسمي للعمل».

وأضاف ضياء عبد الخالق: «اسمي في تتر المقدمة جاء في ترتيب لا يتناسب مع ما وصلت إليه بمجهودي وشغلي، بشهادة الجمهور والمتخصصين.. لمصلحة مَن هذا التقليل من التقدير؟».

بداية مشوار ضياء عبد الخالق

بدأ الفنان ضياء عبد الخالق، مشواره الفني، بالعديد من الأدوار الثانوية التي كان يقدمها سواء في السينما أو التلفزيون، ومنها “يا دنيا يا غرامي، وهيستيريا، وست الستات، وجمهورية زفتى، وعيش الغراب، والغاضبون”.

أدوار الشر للفنان ضياء عبد الخالق

ونجح الفنان ضياء عبد الخالق فى تكوين هوية منفردة بعيدة عن باقى أفراد جيله، وساعده فى ذلك ملامح وجه الحادة مع تكوينه الجثماني الذى كان سببا في إسناد عدد كبير من أدوار الشر إليه إلى أن أطلق عليه البعض شرير السينما.

مشواره مع الزعيم

على الرغم من تنوع أعمال ضياء عبد الخالق ومشاركته فى كثير من الأعمال مع كبار النجوم، إلا أنه كان حريصا على أن يكون أحد أفراد فريق عمل الزعيم عادل إمام فى معظم أفلامه خلال فترة التسعينيات والألفية الجديدة.

ومن أهم هذه الأعمال التى جمعت ضياء عبد الخالق وعادل إمام: “الإرهابي، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، مسرحية بودي جارد، وهاللو أمريكا، وفيلم أمير الظلام” والذى كان سببا فى شهرته على مستوى النقاد والجماهير، بعد نجاح شخصية “عزام” الذي كان يجسدها.

كما قدم مع الزعيم فيلمي السفارة فى العمارة وحسن ومرقص لتكون حصيلة تعاونه مع الزعيم تجاوزت 8 أعمال مختلفة بين السينما والمسرح.

أهم أعمال ضياء عبد الخالق

ومن أهم الأعمال التى قدمها ضياء عبد الخالق في مشواره الفني مسلسل الجماعة مع الراحل وحيد حامد كما قدم مسلسل ذهاب وعودة مع السقا وشطرنج مع وفاء عامر ونضال الشافعي كما قدم مسلسل كلبش مع أمير كرارة ومسلسل الاختيار الذي حقق نجاحا كبيرا سواء في الشارع المصري أو على صفحات السوشيال ميديا.