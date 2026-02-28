قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
فن وثقافة

محمد إمام يوجه رسالة لـ باسم سمرة.. ماذا قال؟

سارة عبد الله

وجه الفنان محمد إمام، رسالة شكر للفنان باسم سمرة، عقب تصريحاته خلال برنامج «حبر سري».

وكتب محمد إمام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «شكرا للنجم الكبير باسم سمرة اللى بعتبره من أهم الممثلين اللى جم فى الفن العربي».

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية بين حمزة الدباح وجلال .

وبدأت الحلقة بإكتشاف حمزة (محمد عادل إمام) سرقة الدولارات الذى كان يحتفظ بها ، خاصة بعد اتفاقه مع عرفة الشاطر (ايمن عزب) انه سيدفع ديونه فى السوق بدلا منه .

ويكتشف حمزة ، أن شقيقته زمزم (حنان مطاوع) هى التى سرقت الدولارات وبعد ان واجهها تتفق انه سترجع له الدولارات مرة اخرى ولكنها تتفاجيء بسرقتهم من منزلها.

وفكر حمزة فى استعادة السلاح الذي أخذه منه جلال (كمال ابو رية) و بالفعل اقتحم حمزة  الفيلا ونجح فى استرداد السلاح و وجد هناك آثار فأخذها أيضاً.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

