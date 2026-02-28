محمد إمام يوجه رسالة لـ باسم سمرة.. ماذا قال؟

وجه الفنان محمد إمام، رسالة شكر للفنان باسم سمرة، عقب تصريحاته خلال برنامج «حبر سري».

وكتب محمد إمام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «شكرا للنجم الكبير باسم سمرة اللى بعتبره من أهم الممثلين اللى جم فى الفن العربي».

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث التشويقية بين حمزة الدباح وجلال .

وبدأت الحلقة بإكتشاف حمزة (محمد عادل إمام) سرقة الدولارات الذى كان يحتفظ بها ، خاصة بعد اتفاقه مع عرفة الشاطر (ايمن عزب) انه سيدفع ديونه فى السوق بدلا منه .

ويكتشف حمزة ، أن شقيقته زمزم (حنان مطاوع) هى التى سرقت الدولارات وبعد ان واجهها تتفق انه سترجع له الدولارات مرة اخرى ولكنها تتفاجيء بسرقتهم من منزلها.

وفكر حمزة فى استعادة السلاح الذي أخذه منه جلال (كمال ابو رية) و بالفعل اقتحم حمزة الفيلا ونجح فى استرداد السلاح و وجد هناك آثار فأخذها أيضاً.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.