نجم بيراميدز في الصدارة وتريزيجيه وصيفا.. ترتيب جدول هدافي الدوري المصري

يحتل ناصر ماهر نجم بيراميدز، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك قبل انطلاق الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري اليوم السبت.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 20

1- ناصر ماهر نجم بيراميدز برصيد 7 أهداف

1- عدي الدباغ نجم الزمالك برصيد7 أهداف.

2- تريزيجيه نجم الأهلي برصيد 6 أهداف.

2- صديق أوجولا نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 6 أهداف.

2- صلاح محسن نجم المصري برصيد 6 أهداف.

3- علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية برصيد 5 أهداف.

3- عمر الساعي نجم المصري برصيد 5 أهداف.

3- فاخري لاكاي نجم سيراميكا كليوباترا برصيد 5 أهداف.

وتستهل اليوم مباريات الجوله ال 20 بمواجهة الاهلي و زد علي ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة



