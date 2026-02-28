حسام حسن: رمضان "شهر اللمة".. ونفسي نرجع زي زمان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أكد حسام حسن لاعب مودرن سبورت الحالي والأهلي وسموحة السابق، على أهمية شهر رمضان المبارك بالنسبة لجموع الأمة الإسلامية، حيث ينتظره الكثيرون من العام للعام، من أجل التقرب إلى الله بأعمال الخير والتواجد وسط الأهل والأصدقاء بشكل كبير، مشددًا على أنهم كلاعبين يفتقدون تلك الأجواء الأسرية بسبب التدريبات والمباريات، وأن رمضان يعوضهم بعضًا من تلك الأجواء، حيث تعم الفرحة والسعادة.

وتمنى "حسن" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن تستمر تلك الأجواء السعيدة طول العام وليس شهر واحد فقط، مؤكدًا أنه خاض الكثير من الدورات الرمضانية في قريته، وسعد كثيرًا بفرحة الناس بما يقدمه، مشددًا على أن أغلب لاعبي كرة القدم ينتظرون الشهر الكريم من أجل تلك الأجواء، بسبب انشغال الناس بأعمالهم وعدم تواجدهم المستمر.

وتابع: شهر رمضان بيجمع الناس وبيقربهم من بعض، مبقاش فيه لا صلة رحم ولا ترابط ولا آلفة ولا تجمعات زي زمان، أنا بحاول أقرب من الناس أكتر وبحاول أجمعهم ونقعد نشوف مشاكلنا ونحلها مع بعض زي زمان، واللي عنده حاجة نقف جنبه.

وواصل: ربنا بعت لنا شهر رمضان عشان يجمعنا، عشان نعيش الحياة الجميلة اللي مفتقدنها، اللي يقدر يعمل خير يعمل، اللي يقدر يساعد يساعد، وأنا بحاول على قد ما أقدر أقرب من الناس وأكون وسطهم.

واختتم حديثه: لعبت أخر دورة رمضانية في 2015، ومن ساعتها وأنا مفتقد الأجواء دي، الأجواء اللي كل الناس مستنياها عشان تنبسط، سواء كبار أو صغار، وده بيخليك تنبسط إنك فرحت الناس البسيطة دي، ومش في رمضان بس لأ ده طول السنة.

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

سلسلة Galaxy S26

لا تفوت الفرصة.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

آودي

سيارة آودي الكهربائية الصينية تحقق فشلًا ذريعًا بعد إطلاقها

Galaxy S26 Ultra

ترقيات ومميزات سامسونج Galaxy S26 Ultra.. هل يستحق الشراء؟

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

