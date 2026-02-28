حسام حسن: رمضان "شهر اللمة".. ونفسي نرجع زي زمان

أكد حسام حسن لاعب مودرن سبورت الحالي والأهلي وسموحة السابق، على أهمية شهر رمضان المبارك بالنسبة لجموع الأمة الإسلامية، حيث ينتظره الكثيرون من العام للعام، من أجل التقرب إلى الله بأعمال الخير والتواجد وسط الأهل والأصدقاء بشكل كبير، مشددًا على أنهم كلاعبين يفتقدون تلك الأجواء الأسرية بسبب التدريبات والمباريات، وأن رمضان يعوضهم بعضًا من تلك الأجواء، حيث تعم الفرحة والسعادة.

وتمنى "حسن" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن تستمر تلك الأجواء السعيدة طول العام وليس شهر واحد فقط، مؤكدًا أنه خاض الكثير من الدورات الرمضانية في قريته، وسعد كثيرًا بفرحة الناس بما يقدمه، مشددًا على أن أغلب لاعبي كرة القدم ينتظرون الشهر الكريم من أجل تلك الأجواء، بسبب انشغال الناس بأعمالهم وعدم تواجدهم المستمر.

وتابع: شهر رمضان بيجمع الناس وبيقربهم من بعض، مبقاش فيه لا صلة رحم ولا ترابط ولا آلفة ولا تجمعات زي زمان، أنا بحاول أقرب من الناس أكتر وبحاول أجمعهم ونقعد نشوف مشاكلنا ونحلها مع بعض زي زمان، واللي عنده حاجة نقف جنبه.

وواصل: ربنا بعت لنا شهر رمضان عشان يجمعنا، عشان نعيش الحياة الجميلة اللي مفتقدنها، اللي يقدر يعمل خير يعمل، اللي يقدر يساعد يساعد، وأنا بحاول على قد ما أقدر أقرب من الناس وأكون وسطهم.

واختتم حديثه: لعبت أخر دورة رمضانية في 2015، ومن ساعتها وأنا مفتقد الأجواء دي، الأجواء اللي كل الناس مستنياها عشان تنبسط، سواء كبار أو صغار، وده بيخليك تنبسط إنك فرحت الناس البسيطة دي، ومش في رمضان بس لأ ده طول السنة.