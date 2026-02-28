صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

بات اسم الدولي المصري عمر مرموش حاضرا بقوة في دوائر القرار داخل كبار أندية إسبانيا مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية في ظل تقارير تؤكد طرح اسمه على طاولة كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد ليصبح نجم مانشستر سيتي أحدث الأسماء المصرية المرشحة لخطوة كبرى في " الليجا ".

اللافت أن الحديث عن مرموش لا يأتي من فراغ بل يستند إلى تطور واضح في مكانته الفنية داخل السيتي بعدما فرض نفسه كورقة هجومية متعددة الاستخدامات قادرة على إحداث الفارق في أكثر من مركز سواء كجناح على الطرفين أو كمهاجم ثانٍ يتحرك بين الخطوط أو حتى كرأس حربة متحرك يفتح المساحات ويضغط بلا هوادة.

محادثات استطلاعية

بحسب تقارير إسبانية متطابقة أجرى ممثلو اللاعب محادثات استطلاعية مع مسؤولين في برشلونة خلال الأشهر الماضية في إطار جس نبض متبادل قبل التحرك الرسمي.

ويقال إن مرموش يحظى بدعم داخل بعض دوائر النادي الكتالوني خاصة من شخصيات ترى فيه صفقة ذكية تجمع بين الجودة والسعر المقبول مقارنة بأسماء أخرى مطروحة.

برشلونة الذي يعاني منذ سنوات من قيود مالية وضغوط تتعلق بسقف الرواتب يبحث عن حلول هجومية مرنة لا تكلف خزينة النادي أرقامًا فلكية وفي الوقت نفسه تمنح المدرب خيارات تكتيكية متنوعة.

فنيا يمنح اللاعب المصري الفريق الكتالوني ميزة اللعب المباشر والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم وهي نقطة افتقدها برشلونة في بعض مبارياته الكبرى حيث بدا أحيانا بطيئا في التحولات الهجومية.

كما أن قدرته على الضغط العكسي تتماشى مع فلسفة اللعب الحديثة التي تعتمد على استعادة الكرة في الثلث الأمامي.

أتلتيكو مدريد يدخل السباق

لكن الطريق إلى كامب نو لن يكون مفروشا بالورود فوفقا لما أشار إليه الصحفي المختص بسوق الانتقالات أكرم كونور دخل أتلتيكو مدريد على خط المفاوضات واضعًا مرموش ضمن أولوياته الهجومية تحسبا لأي تغييرات محتملة في خط الهجوم.

النادي المدريدي المعروف بأسلوبه القائم على الانضباط التكتيكي والكثافة البدنية والضغط العالي يرى في مرموش لاعبا يتماشى مع فلسفته خاصة بفضل التزامه الدفاعي الكبير وسرعته في التحول إلى الهجوم.

ومع الغموض المحيط بمستقبل بعض عناصر الخط الأمامي يجهز أتلتيكو بدائل جاهزة ويأتي اسم مرموش في صدارة القائمة.

من الناحية التكتيكية قد يكون مرموش خيارا مثاليا في منظومة تعتمد على المرتدات السريعة واللعب المباشر إذ يمتلك القدرة على استلام الكرة في المساحات الضيقة والانطلاق بها لمسافات طويلة إضافة إلى إنهائه الجيد للهجمات.

أرقام تعكس التأثير

انضم مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو في صفقة أثارت جدلا واسعا حينها لكنها أثبتت مع الوقت أنها استثمار في لاعب قابل للتطور.

وخلال 49 مباراة بقميص السيتي في مختلف البطولات سجل 12 هدفا وصنع 5 أهداف أخرى أرقام قد لا تبدو ضخمة مقارنة ببعض النجوم لكنها تعكس دورا تكتيكيا أكبر من مجرد التسجيل خاصة في منظومة تعتمد على الجماعية وتوزيع الأدوار الهجومية.

كما يستعد اللاعب لخوض مباراته الـ50 بقميص الفريق الإنجليزي في محطة رمزية تؤكد استقراره النسبي داخل أحد أقوى أندية أوروبا.

هل يوافق السيتي على الرحيل؟

السؤال الأهم يبقى هل يسمح مانشستر سيتي برحيل مرموش بعد موسم ونصف فقط من انضمامه؟

الإجابة قد تتوقف على عدة عوامل أبرزها رؤية الجهاز الفني لمستقبله داخل الفريق ومدى حاجة النادي إلى إعادة هيكلة بعض المراكز فضلًا عن العرض المالي المنتظر.

إدارة السيتي لا تميل عادة إلى التفريط في لاعبيها بسهولة خاصة إذا كانوا في سن مثالي (27 عاما) ويملكون هامش تطور.

في المقابل قد يغري عرض قوي من أحد قطبي إسبانيا الإدارة الإنجليزية خصوصا إذا رأت أن الصفقة تحقق مكاسب مالية معقولة وتفتح المجال لتدعيمات أخرى.

مكسب مصري محتمل

من زاوية مصرية خالصة فإن انتقال مرموش إلى أحد عملاقي الليجا سيمثل خطوة جديدة في مسار تألق اللاعبين المصريين في أوروبا ويعزز من قيمة اللاعب السوقية ومكانته الدولية خصوصًا مع اقتراب استحقاقات مهمة على صعيد المنتخب الوطني.

مرموش أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه لاعب لا يخشى التحديات بدأ رحلته في ألمانيا ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي والآن قد يكون على موعد مع تجربة إسبانية تحمل طابعًا مختلفًا فنيًا وتكتيكيًا.

صيف ساخن في الانتظار

مع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية تبدو كل السيناريوهات مفتوحة فبرشلونة يراقب أتلتيكو يخطط ومانشستر سيتي يقيّم موقفه بينما يواصل مرموش التركيز داخل الملعب واضعًا نصب عينيه إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

ويبقى السؤال الذي يشغل الجماهير المصرية .. هل يكون صيف 2026 شاهدا على انتقال تاريخي جديد في مسيرة عمر مرموش أم يستمر تألقه في البريميرليج مع مانشستر سيتي؟