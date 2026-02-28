الدفاع الجوي الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران

أفادت مصادر دفاعية إسرائيلية بأن الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال اعترضت صاروخًا واحدًا أُطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار مجددًا في شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ باليستية من إيران.

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم السبت، بدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، مع استمرار الهجوم الإيراني ضد دولة الاحتلال.

وجاءت عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد النظام الإسلامي.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في إيران ستُمكّن الشعب الإيراني من إسقاط النظام وإقامة "إيران حرة تسعى للسلام".

وأضاف نتنياهو في بيان مُسجّل: "على مدى 47 عامًا، ظلّ نظام آية الله يُردّد شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا". لقد سفك دماءنا، وقتل العديد من الأمريكيين، وذبح شعبه. يجب ألا نسمح لهذا النظام الإرهابي القاتل بتسليح نفسه بأسلحة نووية تُعرّض البشرية جمعاء للخطر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، ويستعد لاعتراضها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في الوقت الراهن، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض الصواريخ وضربها عند الضرورة لإزالة التهديد. إن الدفاع ليس منيعًا، ولذلك من الضروري أن يلتزم الجمهور بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وانطلقت أولى التحذيرات بشأن صواريخ قادمة إلى إسرائيل صباح السبت، بعد نحو ساعتين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ ضربات على إيران.

وحذرت رسالة من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أُرسلت مباشرةً إلى الهواتف المحمولة، من توقع وصول صواريخ إلى المنطقة "خلال دقائق معدودة"، وحثت على الاستعداد لدخول منطقة محصنة.

ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وتلقى مواطني دولة الاحتلال تعليمات بالاحتماء مع إطلاق إيران صواريخ؛ ومن المتوقع أن تدوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

أفادت صحيفة ها آرتس، العبرية يوم السبت بأن سكان تل أبيب عاصمة دولة الاحتلال، أبلغوا عن تعطل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عقب الضربات الإسرائيلية الأمريكية في إيران.

أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس.

وأعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، قائلةً: "في ضوء التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".