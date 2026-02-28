قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026
روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل
مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة
الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع لاعب كرة بمركز شباب فى حادث تصادم بطوخ

المتوفى
المتوفى
إبراهيم الهواري

لقي الشاب محمد عبدالله لاعب كرة القدم بمركز شباب كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية مصرعه، إثر حادث أليم، ما خلف حالة من الحزن العميق بين أسرته وأبناء القرية وزملائه في الفريق.

نموذج مشرف

وقد عرف الفقيد بحسن الخلق والالتزام والروح الرياضية العالية، وكان نموذجًا مشرفًا للشباب داخل الملعب وخارجه، وترك سيرة طيبة بين الجميع، حيث تمتع بمحبة واسعة من أهالي القرية وكل من عرفه.

ونعى  مجلس إدارة مركز شباب كفر منصور في طوخ الفقيد علي صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال المركز ببالغ الحزن والأسى ننعى الكابتن محمد عبدالله (بدوي) لاعب الفريق الأول الذي وافته المنية إثر حادث أليم، تاركا خلفه حالة من الصدمة والحزن بين زملائه ومحبيه.

القليوبية طوخ محافظة القليوبية حادث كفر منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة

الرعاية الصحية : نمو مستقر في الأداء المالي للهيئة مع ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 8 مليارات جنيه

الباقيات الصالحات

الباقيات الصالحات تُطلق منظومة متكاملة للتأهيل البدني لمرضى الزهايمر

خبيئة من التوابيت الملونة

العثور على "خبيئة من التوابيت الملونة لمنشدي آمون" و8 برديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة بالأقصر

بالصور

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد