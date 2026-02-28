مصرع لاعب كرة بمركز شباب فى حادث تصادم بطوخ

لقي الشاب محمد عبدالله لاعب كرة القدم بمركز شباب كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية مصرعه، إثر حادث أليم، ما خلف حالة من الحزن العميق بين أسرته وأبناء القرية وزملائه في الفريق.

نموذج مشرف

وقد عرف الفقيد بحسن الخلق والالتزام والروح الرياضية العالية، وكان نموذجًا مشرفًا للشباب داخل الملعب وخارجه، وترك سيرة طيبة بين الجميع، حيث تمتع بمحبة واسعة من أهالي القرية وكل من عرفه.

ونعى مجلس إدارة مركز شباب كفر منصور في طوخ الفقيد علي صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال المركز ببالغ الحزن والأسى ننعى الكابتن محمد عبدالله (بدوي) لاعب الفريق الأول الذي وافته المنية إثر حادث أليم، تاركا خلفه حالة من الصدمة والحزن بين زملائه ومحبيه.