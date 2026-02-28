قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خامنئي تحت النار.. تدمير قصر مرشد إيران ومصيره غامض بعد الهجوم الإسرائيلي
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

منافسات قوية في البطولة العربية للأندية للكيك بوكسينج باستاد القاهرة

محمد سمير

تتواصل منافسات البطولة العربية للأندية للكيك بوكسينج بالقاهرة والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي حتى غد السبت، والتي يشارك فيها عدد كبير من الأندية العربية وسط أجواء تنافسية قوية وتنظيم مميز.

ورحب محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بالأندية المشاركة في المنافسات، مؤكدا أن استضافة مصر لهذا الحدث العربي الكبير يعكس الثقة في قدراتها التنظيمية، مشيدا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت به الفرق منذ انطلاق البطولة، والروح الرياضية التي تسود بين جميع المشاركين.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف مواهب جديدة ودعم احتكاك اللاعبين بمستويات مختلفة من المدارس العربية في اللعبة، بما يسهم في رفع المستوى الفني وصقل الخبرات، مشيرا إلى حرص الاتحاد على توفير كافة سبل النجاح والخروج بالبطولة بصورة تليق باسم مصر.

وتابع محمد صبيح أن المنافسات تشهد ندية كبيرة في مختلف الأوزان والمراحل السنية، وهو ما يعكس تطور الكيك بوكسينج في الوطن العربي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الاتحادات العربية لتنظيم بطولات ومعسكرات مشتركة.

واختتم محمد صبيح تصريحاته قائلا إن الاتحاد المصري سيواصل العمل على نشر اللعبة في مختلف المحافظات، وتوسيع قاعدة الممارسة، وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في المحافل القارية والدولية، بما يحقق طموحات اللاعبين ويرفع اسم مصر عاليا.

ويأتي هذا الحضور الكبيرة في البطولة العربية للأندية للكيك بوكسيج تأكيدا على المكانة الكبيرة التي أصبحت تحتلها مصر كعاصمة للكيك بوكسينج العربي، ودورها الرائد في توحيد الصفوف ودعم انتشار اللعبة على المستوى الإقليمي والدولي.

