الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
ديني

العواري: الإسلام دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء

دكتور عبد الفتاح العواري: الإسلام دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء
دكتور عبد الفتاح العواري: الإسلام دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء
شيماء جمال

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية إن الإسلام هو دين تربية الملكات الروحية والبدنية على حد سواء، حتى لا يطغى جانب على جانب. التربية فيه قائمة على التوازن بين الروح والجسد، ولكل جانب من الجانبين مطالبه ومقوماته التي لابد من تحقيقها. 

وتابع خلال خطبة الجمعة أمس بالجامع الأزهر والتى دار موضوعها حول: “أثر الصوم في تهذيب النفس”: وجاءت شريعة الإسلام ليكون المسلم تلميذا مرابطا في مدرسة تلك الشريعة التي تصقل مواهبه، وتعمل على تهذيب نفسه وتصفيتها مما يكدر صفوها، وترقيتها لتكون أهلاً للعروج في معارج القبول والكمال.

وأوضح فضيلته أن التكاليف التي فرضتها الشريعة ما كانت أبداً إرهاقا وعنتا للنفس، كما يتوهم الذين لا يعرفون عن مقاصد الشرع شيئا، وإنما كانت من أجل التزكية لتلك النفس، فالله لا يريد بنا حرجا، ولا يريد بنا عسرا، يقول تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، ويقول أيضاً: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، كما يقول جل وعلا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

وأضاف د. العواري بقوله: ذلك هو جوهر الشريعة في تعليم المسلم كيف يرتقي، وكيف يربي قيمه، وكيف يكتسب أخلاقا، وكيف يكتسي ويتحلى بالفضائل. وما كانت فريضة الصوم بتكليفها وما فيها من امتناع عما أحله الله للإنسان في مدة معينة ووصف معروف إلا من أجل تهذيب النفس وترقيتها في معارج الكمالات، من أجل أخذها بعيدا عن وساوس الشيطان ونزغاته، من أجل أن يسلك بها في رياض الجنان ورحباته، من أجل أن تتخلص من كل ما يعوق مسيرها ومسيرتها، فتعطي معنى للحياة وتؤدي حق ربها كما أراد الله أن يُؤدَى، وتقتفي أثر نبيها كما أمرها الله أن تقتفي أثره، يقول تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾

وتابع فضيلته بقوله: خالق النفس هو الذي يأمر بذلك من أجل اسعاد الإنسان، وليبعد به عن مدارك الشقوة والشقاوة والضياع. والرسول ﷺ هو الوسيلة لله تعالى، فهو من دلنا عليه وعرفنا أنه لا إله إلا الله، وهو من علم الإنسان ما لم يكن يعلم، وزكاه بتعاليم الشرع ورباه بأحكامه. وأن من ابتعد عن هدي الرسول ﷺ يضيع في دروب الهلكة، ويورد نفسه موارد البوار والخسران. فالصوم جاء لتهذيب النفس وليدلها على مآخذ السلامة والنجاة، ولا سلامة للنفس ولا نجاة لها متى انغمست في شهواتها وملذاتها وركبت مطية المخالفة لأوامر ربها، وتعرجت بها الطريق فسلكت مسالك الإلحاد والانحراف والطعن في الشرع، والابتعاد عن هدي النبي ﷺ.

وأشار خطيب الجامع الأزهر إلى أن الصوم جاء ليعلم البشرية معنى الثبات والالتزام، والحزم والعزم والصبر، فمن يصبر في الميدان الصغير الذي لا يتجاوز ساعات من نهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مجاهدا تلك النفس الأمارة بالسوء، مبتعدا عنها في مقام الامتحان والاختبار، ليحقق فرحة إكماله للصوم لله، سيحقق النجاح بصبره في ميدان مجاهدة أعداء الله، فلا يولي العدو دبره، بل يواجهه بصبر الصوم، لأن نفسه هذبها ربها بالصوم فكانت أهلاً لأن تجاهد في كل ميادين الحياة ومجالاتها، تبني وتعمر، وترقي الحضارة، تنتج وتثمر، تدافع عن الأوطان، وتحمي الأعراض والأموال، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، تلك هى الغاية تحقيق التقوى، ولتجعل بينكم وبين غضب الله حاجز ووقاية وحصانة، التي أخبر عنها سيدنا محمد ﷺ حيث يقول: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ فلا يَرْفُثْ ولَا يَجْهلْ، وإنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِن رِيحِ المِسْكِ. يَتْرُكُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أجْلِي الصِّيَامُ لِي، وأَنَا أجْزِي به والحَسَنَةُ بعَشْرِ أمْثَالِهَا)، والجنة هي الدرع التي يلبسها الجندي ليقي نفسه ورأسه وصدره من رصاص العدو، هكذا الصوم يحمي النفس من وساوس الشيطان، ويحقق أمن القلوب وسلامة في البدن، وفوز برضا الله يوم القيامة، محذرا من جعل الصوم شماعة وذريعة للمشاحنات والبغضاء، فالصائم سلوكه مستقيم وعقله متزن، دون ذلك فلا صوم. وأنه متى حقق الصائم ذلك، هذب نفسه ورقاها وكان أهلاً لأن ينال رضا الله يوم القيامة، فالنبي ﷺ يحذرنا من كل شيء يخدش الصيام بقوله: (من لم يدَعْ قولَ الزُّورِ والعملَ بِهِ ، فليسَ للَّهِ حاجةٌ بأن يدَعَ طعامَهُ وشرابَهُ)، محذرا من قول الزور بشتى اتجاهاته، وعدم مشاهدة مجالس اللغو لأنها تضيع أجر الصائم وتحرق ثواب عمله، بل ينبغي أن يكون حالنا كحال عباد الرحمن، الذين قال الله عنهم: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ فنحن بحاجة ماسة إلى استحضار تلك المعاني التي يغرسها الصوم فترتقي وتسمو بها الروح فتكون أهلاً يوم القيامة لأن يقال لها: (إنَّ في الجنةِ بابًا يقالُ له الريَّانُ، يقالُ يومَ القيامةِ: أين الصَّائمون؟ هل لكم إلى الريَّانِ؟ من دخلَهُ لم يظمأْ أبدًا، فإذا دخلوا أغلِقَ عليهم، فلم يدخلْ فيه أحدٌ غيرُهم).

وفي ختام خطبته أمس أكد فضيلته على أن الصوم مدرسة تهذيب النفس وتربيتها لتتحلى بمكارم الأخلاق فتفلح وتفوز وتبتعد عن أرذالها التي تصيبها بالتجسية والخيبة والخسران، يقول تعالى: ﴿وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا * فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا * قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا * وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا﴾، فالصوم يجعل الإنسان يستشعر معاني كلام الله وهو يقرأ القرآن الكريم، يعيش معه وقلبه خاشع باكي متصدع من خشية الله، متساءلاً أين قلوبنا مع ما تقرأه؟ هل تصدعت ولانت؟ منادياً أمة الإسلام بضرورة أن نفيق من غفلتها، فالعدو لا يفتأ ولا يفطر من التخطيط لها، استهانة بالدين، وسخرية من شعائر الإسلام، وتحقير لكتاب ربنا وسنة نبينا لافتًا إلى أن الأمة قد ابتليت في عصرنا الحالي بفئة انحرفت عن الحق، ملأت الدنيا ضجيجا حتى زكمت منها الأنوف، وأمجتها الأسماع، تخرج في وسائل الإعلام المأجورة تهون من قدر كتاب الله، وتستهين بسنة رسول الله ﷺ في شهر القرآن والصيام، داعيًا إياهم إلى تدبر وفهم قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾، عسى الله أن يهديهم سبيل الرشاد ويتوبوا اِلى ربهم ويعودوا اِلى حظيرة دينه.

