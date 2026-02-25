قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أحمد موسى يعلن إهداء الجزء الثاني من كتابه «أسرار» للإذاعي الراحل فهمي عمر
بقيادة رونالدو.. النصر يسحق رفقاء دونجا بخماسية في الدوري السعودي
أحمد موسى: فقدان الإذاعي الكبير فهمي عمر خسارة كبرى للإعلام المصري
إلهام شاهين تدعم التبرّع بالأعضاء: صدقة جارية وخير عظيم | صور
أمين البحوث الإسلامية: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور

أحمد سعيد

قال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الجامع الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم وقلعةً للوسطية عبر أكثر من ألف عام، مشيرًا إلى أن الأزهر لم يكن يومًا مجرد بناءٍ تاريخي، بل رسالةٌ علميةٌ وحضاريةٌ حملت همَّ الأمة وحفظت هويتها، وخرّجت أجيالًا من العلماء الذين نشروا نور العلم في مشارق الأرض ومغاربها.

بمانسبة ذكرى تأسيسه.. البحوث الإسلامية يؤكد استمرار الدور العالمي للأزهر

وأكد خلال كلمته في احتفالية الجامع الأزهر بمناسبة ذكرى افتتاحه؛ أن الأزهر كان ولا يزال حاضنًا لعلوم الشريعة واللغة والعلوم العقلية، ومجمعًا للأسانيد العالية والتقاليد العلمية الراسخة، وأنه مثّل عبر عصوره المختلفة مرجعيةً راسخةً في الفتوى والتعليم، وصوتًا للاتزان والاعتدال في مواجهة الغلو والانحراف.

وأضاف أن تاريخ الأزهر حافلٌ بأسماءٍ لامعةٍ من الأئمة والعلماء الذين أثروا الحياة العلمية في مصر والعالم الإسلامي، وأسهموا في ترسيخ منهجٍ علميٍّ قائمٍ على الجمع بين النقل الصحيح والعقل الصريح، مؤكدًا أن أروقته كانت شاهدةً على وفود طلاب العلم من شتى بقاع الأرض، حيث تلاقحت الثقافات وتكاملت المذاهب في إطارٍ من الاحترام والتنوع.

وأشار إلى أن امتداد السند الأزهري المتصل عبر القرون، بما يحمله من أعلامٍ كبارٍ تولّوا مشيخة الأزهر وقيادته العلمية، يمثل ضمانةً لاستمرار المنهج الوسطي الأصيل، ويعكس عمق الجذور العلمية التي تربط الحاضر بالماضي في سياقٍ من التطوير الواعي ومواكبة المستجدات.

وأوضح أن مجمع البحوث الإسلامية يواصل أداء دوره في نشر الفكر الأزهري المعتدل داخل مصر وخارجها، من خلال البعثات العلمية، والبرامج الدعوية، والإصدارات الفكرية، والتفاعل مع قضايا المجتمع، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

واختتم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية كلمته بالتأكيد على تجديد العهد مع رسالة الأزهر الخالدة، بأن يظل العلم فيه رحمةً، والحوار سبيلًا، وخدمة الإنسان مقصدًا، داعيًا الله تعالى أن يحفظ الأزهر الشريف منارةً مضيئةً ما تعاقب الليل والنهار.
وجاءت احتفالية اليوم تزامنًا مع ذكرى مرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، حيث أُقيمت الفعاليات في رحابه العامرة بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبةٍ من كبار العلماء وقيادات المؤسسة الأزهرية، في مشهدٍ يجسّد امتداد الرسالة الأزهرية وتواصل عطائها عبر القرون.

احتفالية الجامع الأزهر بمناسبة ذكرى افتتاحه البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية الجامع الأزهر الأزهر

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

مسلسل سوا سوا الحلقة 9.. أحمد مالك يبدأ فى تجارة الأعضاء لينقذ هدى المفتي

عشان يطلع الكارنيه لازم نشوفه.. حلمي عبد الباقي يكشف عن شخصية تووليت

خالد الصاوي يروي موقفا غير حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

