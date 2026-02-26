رغم التعادل .. باريس سان جيرمان يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم التعادل مع موناكو، بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار إياب ملحق مؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية موناكو عن طريق ماجنيس أكليوش وجوردان تيزيه في الدقيقتين 45، 90+1.

فيما جاءت ثنائية باريس سان جيرمان عن طريق ماركينيوس وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 60، 66.

وشهدت الدقيقة 58، حصول مامادو كوليبالي لاعب موناكو على بطاقة حمراء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس بثلاثية مقابل هدفين، وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب تصبح النتيجة لصالح باريس بنتيجة 5-4.