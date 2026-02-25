انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع خادشة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام صانعى محتوى (4 أشخاص ، وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية") بتصوير مقاطع فيديو بأحد الشوارع بدائرة القسم باستخدام هواتفهم المحمولة بصورة مسيئة تتنافى مع القيم المجتمعية.

أمكن ضبط المذكورين، وبحوزة أحدهم (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على مقاطع فيديو تتضمن قيامهم بانتحال صفحة رجال شرطة وقيامهم بإلقاء القبض على أحد الأشخاص بصورة مسيئة" ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، ونشرهم مقاطع الفيديو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









