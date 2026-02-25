قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
محافظات

فحص فيديو متداول لشاب يحمل أسلحة بيضاء في شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

تفحص أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية مقطع فيديو متداولا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر شابًا يحمل أسلحة بيضاء ويتشاجر مع آخرين في أحد شوارع شبرا الخيمة، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة لكشف ملابسات الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الفيديو بدقة، من خلال تحديد مكان وزمان تصويره، والوقوف على حقيقة الواقعة، وتحديد هُوية الأشخاص الظاهرين بالمقطع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة الداخلية بسرعة فحص ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بمشاهد العنف أو حيازة أسلحة بيضاء في الشوارع، حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين.

