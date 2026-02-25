فحص فيديو متداول لشاب يحمل أسلحة بيضاء في شبرا الخيمة

تفحص أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية مقطع فيديو متداولا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر شابًا يحمل أسلحة بيضاء ويتشاجر مع آخرين في أحد شوارع شبرا الخيمة، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة لكشف ملابسات الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الفيديو بدقة، من خلال تحديد مكان وزمان تصويره، والوقوف على حقيقة الواقعة، وتحديد هُوية الأشخاص الظاهرين بالمقطع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة الداخلية بسرعة فحص ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بمشاهد العنف أو حيازة أسلحة بيضاء في الشوارع، حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين.