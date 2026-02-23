قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيادة رجل أعمال إسرائيلي .. مجلس السلام يبحث استخدام عملة مستقرة لقطاع غزة
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية يطمئن على انتظام سير العمل بالمديريات الخدمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعه الموسع الأول مع مديري مديريات الخدمات بالمحافظة، لوضع خارطة طريق العمل خلال المرحلة المقبلة.

 واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيهات حاسمة، أكد خلالها أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة القطاعات والعمل الميداني على أرض الواقع بعيداً عن المكاتب، لضمان ملامسة احتياجات الشارع القليوبي بشكل مباشر.

وفي سياق الانضباط الإداري، وجه المحافظ بضرورة إرساء قواعد الحزم داخل المؤسسات من خلال متابعة حضور الموظفين وتكليفهم بمهام محددة وقياس نسب إنجازها بدقة، معلناً عن تفعيل منظومة المرور المفاجئ على مختلف القطاعات الخدمية لضمان انتظام العمل وتحقيق أعلى معدلات الأداء.


وفي قطاع التعليم، أكد المحافظ أن بناء الإنسان يبدأ من المدرسة، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بتكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام العملية التعليمية وسد العجز في المعلمين، مع الاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية وصيانة المدارس بشكل دوري.

كما شدد على أهمية التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لخفض الكثافات داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، مؤكداً أن تطوير المنظومة التعليمية يمثل أحد أهم محاور التنمية الشاملة بالمحافظة.

وعلى صعيد القطاع الصحي، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وضمان توافر الأطباء والأطقم التمريضية والمستلزمات الطبية والأدوية على مدار الساعة، مع التوسع في تنفيذ المبادرات الرئاسية والوصول بالخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد أنه لن يسمح بأي تقصير يمس حق المواطن في الحصول على خدمة صحية لائقة، مع ضرورة حسن استقبال المرضى ومتابعة مشروعات التطوير الجارية لسرعة دخولها الخدمة.

وفيما يخص قطاع التموين، شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مع انتظام صرف المقررات التموينية والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والأوزان المقررة، وتفعيل قنوات تلقي شكاوى المواطنين وسرعة البت فيها.

وعلى صعيد البنية التحتية، استعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الموقف التنفيذي لـ46 مشروعاً جارياً بالمحافظة، مع العمل على تذليل معوقات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز، للوصول إلى أعلى نسب تغطية ممكنة.

كما وجه المحافظ باستمرار توريد مبالغ “رد الشيء لأصله” للحفاظ على كفاءة الطرق والشوارع عقب الانتهاء من المشروعات.

وفي ملف الزراعة، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة زراعات القمح هذا العام بلغت 41 ألف فدان، إلى جانب 8200 فدان من الفراولة، مؤكداً أهمية دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، شدد المحافظ على أن التعدي على الأراضي الزراعية يمثل خطاً أحمر، موجهاً بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف حملات التوعية للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية.

كما تناول الاجتماع ملف العمل والتأمين الصحي، حيث تم استعراض جهود مديرية العمل في توفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم من خلال مكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف، إلى جانب خطة التأمين الصحي لسد العجز في بعض التخصصات لخدمة ملايين المنتفعين.

ووجه المحافظ بدراسة توفير مقار إضافية لبعض العيادات لتخفيف الضغط عن المواطنين.

واستعرضت مديرية الطب البيطري جهودها في الرقابة على المجازر وسلامة الغذاء، فيما تم عرض موقف توصيل الغاز الطبيعي واستكمال التغطية بالمناطق المتبقية، إضافة إلى مناقشة ملفات التأمينات والمعاشات ومحو الأمية والري والصرف والكهرباء والاتصالات والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، مع التأكيد على سرعة حل أية معوقات تعوق تقديم الخدمة للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مديري المديريات الخدمية اجتماع موسع

