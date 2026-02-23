مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث ينتاب الإرهابي محمود عزت “شريف منير” حالة من الرعب والخوف عندما يطرق أحد الجيران الباب ويعتقد أنها قوات الأمن

بينما يحاول منتصر “إسلام جمال” البحث عن محمود عزت بعد هروبه الى مكان آخر بسبب اقتحام قوات الأمن للسايبر الذى كان يرسل خطته الى صفحات الإخوان الإرهابية.

وأما نورا “كارولين عزمي” تعرض خطة كاملة على القائد مراد مكرم للوقوع بإحدى فتيات الجماعة اللاتي على علاقة مبتشرة بلجان الإعلام وتقرر ان تزرع نفسها داخل المجموعة من اجل الوقوع بهذه الفتاة.

مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.