جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله
صلاة جناز القمص تادرس عطية الله
ميرنا رزق

أُقيمت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، صلاة جناز القمص تادرس عطية الله إبراهيم، كاهن كنيسة الشهيدين مار جرجس والأمير تادرس بمطار النزهة، من الكاتدرائية المرقسية الإسكندرية، وسط حضور كنسي وشعبي واسع، في مشهد مهيب اتسم بالحزن والصلاة والرجاء.

وترأس صلاة الجناز عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، بمشاركة مجمع كهنة الإسكندرية، حيث امتلأت الكاتدرائية بمحبي الأب المتنيح وأبنائه الروحيين الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة، معبرين عن تقديرهم لمسيرته الكهنوتية وخدمته المثمرة التي امتدت لأكثر من ٢٨ عامًا.

وسادت أجواء من الخشوع والتأثر خلال الصلوات، فيما علت التراتيل الجنائزية التي حملت مشاعر الرجاء في القيامة والحياة الأبدية، مؤكدين الثقة في مراحم الله التي لا تنتهي.

كان الأب المتنيح قد انتقل إلى الأمجاد السماوية إثر حادث أليم وقع بمنطقة محرم بك غرب الإسكندرية، بعد سقوطه من طابق علوي داخل أحد العقارات. 

وقدّم قداسة البابا تواضروس الثاني خالص التعزية لأسرة الأب المتنيح ولشعب الكنيسة ومحبيه، مُصليًا أن ينيّح الرب نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، ويمنح الجميع عزاءً وسلامًا سماويًا.

نعت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية أستاذها الراحل، مؤكدةً أنه كان مثالًا للأب والمعلم الأمين في تدريسه لمادة العهد الجديد، ومشيدةً بعطائه العلمي وخدمته المخلصة عبر سنوات طويلة، ومتقدمةً بخالص التعزية لأسرته وكل من تتلمذوا على يديه.

القمص تادرس عطية الله الكاتدرائية المرقسية الأساقفة البابا تواضروس الكلية الإكليريكية اللاهوتية الكنيسة

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

