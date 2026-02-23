صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال

خصص الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج " باب رزق " المذاع على قناة " دي إم سي" جزء من حلقة اليوم للحديث عن أسرار صناعة الفوانيس في منطقة تحت الربع بالقاهرة .

حب صناعة الفوانيس

ومن جانبها قالت أم عبده " إحدى العاملات في صناعة الفوانيس، :" إحنا بنحب صناعة الفوانيس منذ سنوات طويلة للغاية ".

وتابعت :" إحنا بنبدأ نشتغل في صناعة الفوانيس منذ شهر أغسطس استعدادات لشهر رمضان الكريم ".

صناعة الفوانيس

وأكملت :" إحنا بنصنع الفوانيس أبو شمعة وكمان بنصنع الفوانيس الجديدة اللي بتغني وبتنور وإحنا طورنا بشكل كبي في صناعة الفوانيس كي تجذب الأطفال ".

ولفتت :" إحنا ضفنا القماش في صناعة الفوانيس ونسعى للتطوير دائما "، مضيفا:" هناك إقبال من المصريين على شراء الفوانيس في شهر رمضان ".