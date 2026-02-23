قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين صمت الشباك وضجيج الانتقادات.. ماذا يحدث لمحمد صلاح في ليفربول؟
مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
الرئيس الإيراني: ملتزمون بالسلام.. ومستعدون لأي سيناريو محتمل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري
مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلات بالدقهلية
العد التنازلي بدأ.. تشغيل محطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
اقتصاد

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر الذهب
سعر الذهب
علياء فوزى

أسعار الذهب تحركت بشكل طفيفا على مدار تعاملات أمس الأحد بزيادات تتراوح بين 10 لـ 20 جنيها في الجرام الواحد. 

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7920 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7865 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6930 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى نحو 6880 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5940 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5895 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4620 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4585 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 55440 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 55040 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 246340 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 244560 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5098.51 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

