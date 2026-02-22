حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

تشهد حديقة الحيوان بالجيزة حالة من الاهتمام الواسع خلال الفترة الحالية، مع تصاعد تساؤلات المواطنين حول موعد افتتاحها الرسمي، عقب الانتهاء من أعمال تطوير شاملة تُعد الأكبر في تاريخها، تستهدف تحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية، وإعادة دورها كـ«رئة القاهرة الخضراء» ومتنفس رئيسي للعائلات خلال الأعياد والمناسبات.

وتستعد الحديقة للعودة بقوة وبملامح مختلفة تمامًا، ضمن مشروع تطوير متكامل يعيد لها بريقها التاريخي، ويضعها مجددًا على خريطة السياحة الدولية، من خلال تحديث شامل للمرافق والخدمات، وتحسين بيئة معيشة الحيوانات، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

وفي هذا السياق، كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافتتاح الرسمي لحديقة الحيوان سيكون خلال عام 2026، موضحًا أن الافتتاح سيتم على عدة مراحل، وليس دفعة واحدة، نظرًا لضخامة حجم التطوير، وحرصًا على مراجعة كل مرحلة بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.

وأشار الوزير إلى أن أعمال التطوير تخضع لمتابعة واعتماد الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، للتأكد من جاهزية الحيوانات والمرافق، وضمان التشغيل الآمن والفعّال، بما يضمن استعادة التصنيف الدولي للحديقة وعودتها إلى مكانتها الرائدة.

وأوضح أن من المتوقع الانتهاء من الافتتاح الرسمي خلال النصف الثاني من عام 2026، عقب انتهاء زيارات البعثات والمنظمات الدولية، والأخذ بجميع الملاحظات الفنية التي تُسهم في تحسين خطة التطوير، مؤكدًا أن الحديقة ستعود مقصدًا رئيسيًا للزوار من داخل مصر وخارجها.

ملامح ومعالم التطوير



وتشمل خطة التطوير دمج حديقة الحيوان مع حديقة الأورمان المجاورة عبر نفق حديث، لتكوين أكبر متنزه بيئي وسياحي متكامل في قلب الجيزة، على مساحة تتجاوز 112 فدانًا. كما تتضمن الخطة تحديث بيوت الحيوانات لتوفير بيئة أقرب لطبيعتها الأصلية، بما يضمن رعاية أفضل ويحسن تجربة الزوار.

وتشمل الأعمال أيضًا ترميم 8 معالم تاريخية وأثرية داخل الحديقة، من بينها كوبري إيفل والقاعة الملكية، مع الحفاظ الكامل على الأشجار والنباتات النادرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق ترفيهية وتعليمية جديدة، ومسارات تنزه واسعة، لتقديم تجربة متكاملة للأسرة المصرية.

أسعار التذاكر



وأكد القائمون على المشروع أن أسعار تذاكر الدخول ستكون مناسبة لجميع الفئات، مع تقديم تجربة تعليمية وترفيهية غير مسبوقة، تشمل أنشطة تفاعلية وإمكانية الإقامة داخل الحديقة، فضلًا عن الاهتمام الكامل برعاية الحيوانات وتغذيتها تحت إشراف متخصصين.



من جانبه، أعلن محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة حدائق، الانتهاء من أعمال ترميم الأماكن الأثرية داخل حديقة الحيوان، موضحًا أن الترميم شمل 8 مواقع تاريخية ذات قيمة عالية، في إطار خطة التطوير الشاملة الهادفة إلى استعادة رونق الحديقة التاريخي، وتحويلها إلى مركز جذب سياحي يعمل على مدار اليوم.

وأكد أن المشروع يسير وفق جدول زمني محدد، بما يضمن خروج الحديقة في صورتها الجديدة التي تليق بتاريخها ومكانتها، وتلبي تطلعات الزوار بعد سنوات من الانتظار.