حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
هل يتم تشغيلها في العيد؟.. موعد افتتاح حديقة الحيوانات بالجيزة

الافتتاح الرسمي لحديقة الحيوان
الافتتاح الرسمي لحديقة الحيوان
خالد يوسف

تتجه أنظار الملايين من الأسر المصرية نحو «رئة القاهرة الخضراء»، تزامناً مع الأنباء الواردة حول موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 فى ثوبها الجديد، بعد أكبر عملية تطوير وتحديث شهدتها الحديقة التاريخية فى العصر الحديث، ومع اقتراب موسم الأعياد، يزداد التساؤل الملح، هل سيتم تشغيل الحديقة واستقبال الجمهور خلال إجازة العيد؟ خاصة بعد الجهود المكثفة لربطها بحديقة الأورمان وتحويلها إلى مزار عالمى يضاهى أرقى حدائق الحيوان الدولية مع الحفاظ على هويتها الأثرية.

تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

تشهد خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، وموعد إعادة افتتاحها أمام الزوار بعد أعمال التحديث الشاملة، اهتماما كبيرا، إلى جانب ملامح المشروع الجديد الذى يربطها بـحديقة الأورمان، وأهم الإضافات التى ستشهدها الحديقة من مناطق ترفيهية وساحات عرض للحيوانات ونظم بيئية حديثة تحاكى الطبيعة العالمية.

خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان

تعتمد خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان على إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتحديث الممرات، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتى تشمل:

- كوبرى إيفل

- القاعة اليابانية

- القاعة الملكية

- جزيرة الشاى والجبلاية

- المتحف الحيواني

كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.

وتشمل خطة التجديد تحديث البنية التحتية، وتحسين بيئات عرض الحيوانات، ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تنفيذ مشروع الربط بين حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان فى مسار سياحى وترفيهى موحد، ليصبحا معًا وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والطبيعة والتراث فى قلب القاهرة الكبرى.

حقيقة تشغيل حديقة الحيوان فى العيد

حول التساؤلات المتزايدة بشأن إمكانية استقبال الزوار خلال موسم العيد المقبل، فإنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد رسمى نهائى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة من قبل الجهات المعنية بالمشروع. 

ورغم التقدم الكبير فى أعمال التطوير والإنشاءات، إلا أن المصادر المسؤولة تؤكد أن عملية التشغيل التجريبى واستقبال الجمهور تتوقف على انتهاء كافة التجهيزات الفنية واستقدام المجموعات الحيوانية الجديدة لضمان تقديم تجربة عالمية وآمنة للمواطنين.

موعد افتتاح حديقة الحيوان فى الجيزة

من المقرر أن موعد الافتتاح الرسمى لـحديقة الحيوان للزوار سيكون خلال عام 2026، بعد اعتماد التطوير من الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان، الذى يتابع عملية التطوير، ويتأكد من جاهزية الحيوانات وكامل المرافق لضمان تشغيل آمن وفعّال.

وأكدت الشركة، أن التطوير تم بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين والخبراء العالميين لضمان تطبيق أعلى معايير رعاية الحيوانات وصيانة الحدائق النباتية، مع الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى المميز للحديقتين.

أقدم حديقة حيوان بالعالم

تعد حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانًا، وتضم أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 فصيلًا من الثدييات والطيور والزواحف، وتأسست فى عهد الخديو إسماعيل، ما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان فى العالم.

وبدأت أعمال تطوير حديقة الحيوان بالجيزة رسميًا فى 9 يوليو 2023، بعد تسلم التحالف المسؤول الحديقة، ومنذ ذلك الوقت انطلقت عملية التحديث لتواكب الطراز العالمى الحديث، دون المساس بالطابع التاريخى والمعمارى الذى تتميز به.

هل يتم تشغيلها خلال إجازة العيد إجازة العيد الافتتاح الرسمي لحديقة الحيوان بالجيزة افتتاح حديقة الحيوان موسم الأعياد رئة القاهرة الخضراء أقدم حديقة حيوان بالعالم

