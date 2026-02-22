شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي سندرلاند وفولهام بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب النور ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي سندرلاند وفولهام عن تشكيلهما اللذان يخوضان به مواجهتهما على ملعب النور ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل سندرلاند كالتالي:

حراسة المرمى: روفس

خط الدفاع: موكيلي - بالارد - الديريتي - هوم

خط الوسط: صديقي - أنجولو - في - ديارا - طابي

خط الهجوم: بروبي

وجاء تشكيل فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تيتي - أندرسن - باسي - سيسنيون

خط الوسط: إيووبي - بيرج - ويلسون - سميث روي - كيفين

خط الهجوم: خيمينيز.