انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

واصل النجم المصري محمد صلاح خطف الأضواء مع ليفربول، بعدما لعب دورًا حاسمًا في فوز فريقه على سندرلاند بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


 

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، بعدما قدّم صلاح تمريرة حاسمة مميزة لزميله وقائد الفريق فيرجيل فان دايك، ليترجمها الأخير إلى هدف منح “الريدز” ثلاث نقاط ثمينة.
 

ليفربول يتقدم في جدول الترتيب
 

بفضل هذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

رقم تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

لم تتوقف مساهمات صلاح عند صناعة هدف الفوز فقط، بل نجح أيضًا في تحقيق رقم مميز، بعدما أصبح سابع أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج برصيد 93 تمريرة حاسمة، متساويًا مع الإسباني دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي السابق.

تفاعل كبير من جماهير ليفربول على “إكس”

وشهدت منصة “إكس” تفاعلاً واسعًا من جماهير ليفربول، التي أشادت بتألق النجم المصري، حيث جاءت أبرز التعليقات:

  • “ملك الأهداف وسيد التمريرات الحاسمة.. محمد صلاح أسطورة البريميرليج”
  • “رغم قلة الاحترام التي يتعرض لها، نحن نعلم أن مو أسطورة حقيقية”
  • “صلاح يحطم أرقام الصناعة حتى في أقل مواسمه”
  • “هذا هو السبب الذي يجعل صلاح بين الأفضل في الدوري الإنجليزي”
  • “كل هذا الحديث عن انتقاله للسعودية.. عار!”

صلاح يواصل إثبات قيمته

ويبدو أن صلاح مستمر في استعادة أفضل مستوياته تدريجيًا، مؤكدًا مرة جديدة أنه أحد أهم نجوم ليفربول والدوري الإنجليزي على الإطلاق


 

محمد صلاح ليفربول اخبار الرياضة كوره عالمية

