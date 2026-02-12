قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
كريم عاطف

أعلنت شركة بي إم دبليو عن تنفيذ حملة استدعاء عالمية تشمل مئات الالاف من سياراتها، على خلفية مخاوف تتعلق باحتمال نشوب حرائق في ظروف تشغيل معينة.

بي إم دبليو تستدعي 36 ألف سيارة X3 لهذا السبب

وأوضحت شركة بي إم دبليو عبر متحدثها رسميا، أن القرار جاء بعد مراجعات فنية داخلية وتقارير واردة من العملاء، كشفت عن احتمال وجود خلل في مكون مرتبط بمحرك بدء التشغيل، ويتمثل العيب في تعرض المفتاح المغناطيسي داخل هذا الجزء للتاكل بعد عدد كبير من مرات التشغيل، وهو ما قد يؤدي إلى صعوبة تشغيل السيارة أو تعذر تشغيلها بالكامل.

وأضافت شركة بي إم دبليو أن هذا الخلل، وفي حالات نادرة، قد يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي، ما قد يزيد من احتمالية اندلاع حريق في أسوأ السيناريوهات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاستدعاء يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على معايير السلامة.

 بي إم دبليو X2 المعدلة

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد سبقت وأشارت إلى حملة الاستدعاء، بينما ذكرت تقارير صادرة عن وسائل إعلام متخصصة في قطاع السيارات، من بينها "kfz-betrieb"، أن عدد السيارات المتأثرة قد يصل إلى نحو 575 ألف وحدة، موزعة على عدة طرازات.

بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2025

وفي السياق ذاته، أعلنت بي إم دبليو أمريكا الشمالية عن استدعاء 87,394 سيارة داخل الولايات المتحدة، بسبب المشكلة نفسها المتعلقة بمحركات بدء التشغيل، والتي قد تتعرض لارتفاع مفرط في الحرارة بما يشكل خطر حريق محتمل.

بي إم دبليو iX2 موديل 2025

وأكدت الشركة أنها ستتواصل مع المالكين المتأثرين لإجراء الفحوصات والإصلاحات اللازمة دون تحميلهم أي تكاليف.

بي إم دبليو حملة استدعاء عالمية حملة استدعاء المفتاح المغناطيسي قطاع السيارات بي إم دبليو أمريكا الشمالية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتجديد الثقة

الدكتورة جيهان زكي وهي تحلف اليمين الدستورية وزيراً للثقافة

السفير حسام زكي يعلق بعد تولي شقيقته وزارة الثقافة: شعور كبير بالفخر

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة
بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة
بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد