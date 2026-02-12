بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة

أعلنت شركة بي إم دبليو عن تنفيذ حملة استدعاء عالمية تشمل مئات الالاف من سياراتها، على خلفية مخاوف تتعلق باحتمال نشوب حرائق في ظروف تشغيل معينة.

وأوضحت شركة بي إم دبليو عبر متحدثها رسميا، أن القرار جاء بعد مراجعات فنية داخلية وتقارير واردة من العملاء، كشفت عن احتمال وجود خلل في مكون مرتبط بمحرك بدء التشغيل، ويتمثل العيب في تعرض المفتاح المغناطيسي داخل هذا الجزء للتاكل بعد عدد كبير من مرات التشغيل، وهو ما قد يؤدي إلى صعوبة تشغيل السيارة أو تعذر تشغيلها بالكامل.

وأضافت شركة بي إم دبليو أن هذا الخلل، وفي حالات نادرة، قد يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي، ما قد يزيد من احتمالية اندلاع حريق في أسوأ السيناريوهات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاستدعاء يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على معايير السلامة.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد سبقت وأشارت إلى حملة الاستدعاء، بينما ذكرت تقارير صادرة عن وسائل إعلام متخصصة في قطاع السيارات، من بينها "kfz-betrieb"، أن عدد السيارات المتأثرة قد يصل إلى نحو 575 ألف وحدة، موزعة على عدة طرازات.

وفي السياق ذاته، أعلنت بي إم دبليو أمريكا الشمالية عن استدعاء 87,394 سيارة داخل الولايات المتحدة، بسبب المشكلة نفسها المتعلقة بمحركات بدء التشغيل، والتي قد تتعرض لارتفاع مفرط في الحرارة بما يشكل خطر حريق محتمل.

وأكدت الشركة أنها ستتواصل مع المالكين المتأثرين لإجراء الفحوصات والإصلاحات اللازمة دون تحميلهم أي تكاليف.