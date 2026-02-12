سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

تعتزم شركة "سير" السعودية دخول مرحلة الإنتاج الفعلي قبل نهاية العام الجاري، مع خطط لبدء تصنيع أول طراز كهربائي لها خلال الربع الرابع، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي جيمس ديلوكا.

وأوضح ديلوكا أن الشركة دشنت مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنشأة صممت لتتولى عملية تصنيع السيارة بالكامل، وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع، بعد الوصول إلى التشغيل الكامل، ستبلغ نحو 240 ألف سيارة سنويا، ما يعكس طموحات كبيرة للعلامة السعودية الناشئة.

وكانت المملكة قد أعلنت في عام 2022 إطلاق علامة "سير" كأول شركة سعودية متخصصة في السيارات الكهربائية، عبر شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" ووفق الخطط المعلنة، تحصل "سير" على تراخيص تقنية متعلقة بمكونات السيارات الكهربائية من "بي إم دبليو"، بينما تتولى "فوكسكون" تطوير النظام الكهربائي للمركبات.

وفي إطار بناء منظومة التوريد والتصنيع، كشف ديلوكا عن توقيع 16 اتفاقية جديدة مع موردين لقطع وأجزاء السيارات، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.7 مليار ريال، وذلك على هامش منتدى القطاع الخاص لصندوق الاستثمارات العامة، وتأتي هذه الاتفاقيات إضافة إلى 11 شراكة سابقة أبرمتها الشركة العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى نجاح الشركة في جذب خمسة موردين عالميين من الفئة الأولى إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، موضحا أن هذه الخطوة تعزز سرعة التزود بالمكونات وتدعم هدف الشركة بتأمين نسبة 45% من مكونات السيارة محليا.

وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية سعودية أوسع لتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، وكانت المملكة قد أعلنت سابقا استهداف أن تكون 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول 2030، إلى جانب خطط لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية عبر مشروعات صناعية تقودها "لوسيد" و"سير".

وتوقع ديلوكا أن يسهم قطاع صناعة السيارات في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملموس، مشيرا إلى إمكانية إضافة نحو 79 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، فضلا عن توفير ما يقارب 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تأثير إيجابي متوقع على الميزان التجاري للمملكة.