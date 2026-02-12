قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية

تعتزم شركة "سير" السعودية دخول مرحلة الإنتاج الفعلي قبل نهاية العام الجاري، مع خطط لبدء تصنيع أول طراز كهربائي لها خلال الربع الرابع، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي جيمس ديلوكا.

وأوضح ديلوكا أن الشركة دشنت مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنشأة صممت لتتولى عملية تصنيع السيارة بالكامل، وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع، بعد الوصول إلى التشغيل الكامل، ستبلغ نحو 240 ألف سيارة سنويا، ما يعكس طموحات كبيرة للعلامة السعودية الناشئة.

وكانت المملكة قد أعلنت في عام 2022 إطلاق علامة "سير" كأول شركة سعودية متخصصة في السيارات الكهربائية، عبر شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" ووفق الخطط المعلنة، تحصل "سير" على تراخيص تقنية متعلقة بمكونات السيارات الكهربائية من "بي إم دبليو"، بينما تتولى "فوكسكون" تطوير النظام الكهربائي للمركبات.

وفي إطار بناء منظومة التوريد والتصنيع، كشف ديلوكا عن توقيع 16 اتفاقية جديدة مع موردين لقطع وأجزاء السيارات، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.7 مليار ريال، وذلك على هامش منتدى القطاع الخاص لصندوق الاستثمارات العامة، وتأتي هذه الاتفاقيات إضافة إلى 11 شراكة سابقة أبرمتها الشركة العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى نجاح الشركة في جذب خمسة موردين عالميين من الفئة الأولى إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، موضحا أن هذه الخطوة تعزز سرعة التزود بالمكونات وتدعم هدف الشركة بتأمين نسبة 45% من مكونات السيارة محليا.

وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية سعودية أوسع لتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، وكانت المملكة قد أعلنت سابقا استهداف أن تكون 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول 2030، إلى جانب خطط لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية عبر مشروعات صناعية تقودها "لوسيد" و"سير".

وتوقع ديلوكا أن يسهم قطاع صناعة السيارات في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملموس، مشيرا إلى إمكانية إضافة نحو 79 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، فضلا عن توفير ما يقارب 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تأثير إيجابي متوقع على الميزان التجاري للمملكة.

شركة سير السعودية شركة سير سير السعودية طراز كهربائي تصنيع أول طراز كهربائي تصنيع سيارة كهربائية سيارة كهربائية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ترشيحاتنا

آرني سلوت

سلوت: قدمنا أداءً جيدًا لكن كان يجب أن نسجل أكثر

مهيب عبد الهادي

وفاة والد زوجة الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي

شوقي غريب

شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة
بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة
بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد