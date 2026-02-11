قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطر صامت في الفراش يهدد النوم الهادئ ويضاعف الشخير.. ما هو؟

خطر صامت في الفراش يهدد النوم الهادئ ويضاعف الشخير.. ما هو؟
خطر صامت في الفراش يهدد النوم الهادئ ويضاعف الشخير.. ما هو؟
ولاء خنيزي

حذّر خبراء صحة ونوم من خطر غير متوقَّع قد يكون وراء تدهور جودة النوم وزيادة الشخير، بعيدًا عن الأسباب الشائعة مثل اضطرابات التنفس أو وضعيات النوم الخاطئة. ويتمثل هذا الخطر في كائنات دقيقة تعيش داخل الفراش والوسائد، مستغلة العرق وقشور الجلد لتتحول أغطية السرير إلى بيئة مثالية لتكاثر عثّ الغبار والبكتيريا والفطريات، وفقًا لصحيفة الديلي ميل.

الفراش بيئة خصبة للكائنات الدقيقة

تشير الدكتورة بريمروز فريستون، الأستاذة المشاركة في علم الأحياء الدقيقة السريري بجامعة ليستر، إلى أن جسم الإنسان يطرح يوميًا ملايين الخلايا الجلدية المحمّلة بالبكتيريا والفطريات، والتي تنتقل ليلًا إلى الفراش. ومع الدفء والرطوبة، تتكاثر هذه الكائنات الدقيقة، ويزداد عثّ الغبار غير المرئي، ما يؤدي إلى تراكم فضلاته داخل الوسائد والمراتب.

فضلات العثّ ومشكلات التنفس

توضح فريستون أن هذه الفضلات قد تسبب أعراضًا صحية متعددة، من بينها انسداد أو سيلان الأنف، والربو، والإكزيما، فضلًا عن تفاعلات تحسسية أخرى. ويزداد الأمر سوءًا عند استنشاق هذه الجزيئات أثناء النوم، إذ يفرز الجسم مادة الهيستامين، ما يؤدي إلى تورم بطانة الأنف وصعوبة التنفس ليلًا، ودفع المصاب إلى التنفس عبر الفم، وهو ما يرفع احتمالات الشخير واضطراب النوم.

دراسات طبية تدعم التحذيرات

تعزز هذه التحذيرات نتائج دراسة طبية أُجريت على مصابين بحساسية عثّ الغبار، كشفت أن نحو 70% منهم يعانون مشكلات في النوم، تشمل تدني جودته، وكثرة الاستيقاظ ليلًا، وزيادة الشخير، وفقًا لما نُشر في مجلة الحساسية والربو والمناعة السريرية.

وسائد قديمة مليئة بالفطريات

لا يقتصر الخطر على العثّ وحده، إذ يؤكد البروفيسور ديفيد دينينغ، أستاذ الأمراض المعدية، أن مزيج العرق وحرارة الجسم مع قشور الجلد يخلق بيئة مثالية لنمو الفطريات داخل الوسائد. ويشير إلى أن تحاليل مخبرية لوسائد قديمة أظهرت وجود ما يصل إلى 2.1 مليون بوغ فطري حي في كل غرام منها.

النوم بالشعر المبلل.. عادة ضارة

في السياق ذاته، يحذر خبراء من النوم بالشعر المبلل. ويقول البروفيسور تشاك جيربا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة البيئية بجامعة أريزونا، إن الرطوبة التي تنتقل من الشعر إلى الوسادة تشجع نمو العفن وتزيد تكاثر العثّ والفطريات، كما ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالتهابات فروة الرأس وظهور حب الشباب.

الحيوانات الأليفة على السرير

تنبه فريستون إلى مخاطر السماح للحيوانات الأليفة بالنوم على السرير، لما قد تنقله من بكتيريا وطفيليات ممرِضة، من بينها السالمونيلا، التي قد تبقى عالقة في أغطية الفراش لفترات طويلة تمتد لأيام أو حتى سنوات.

نظافة الفراش خط الدفاع الأول

في مواجهة هذه المخاطر، يشدد الخبراء على أن الوقاية تبدأ من نظافة الفراش. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بغسل ملاءات السرير وأغطية الوسائد مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، وبمعدل أعلى في حال التعرق الشديد أو الإصابة بعدوى، مع ضرورة غسلها على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية للقضاء على العثّ والبكتيريا والفطريات.

التهوية وإزالة الرطوبة ضرورة لا رفاهية

كما توصي بغسل الوسائد كل أربعة إلى ستة أشهر، وتنظيف المراتب بالمكنسة الكهربائية أسبوعيًا، واستخدام البخار بعد الغسل، إلى جانب ترك اللحاف مكشوفًا نهارًا لتقليل الرطوبة داخل المرتبة.
ومن جانبه، يؤكد مايك أوريسزكزين، المتخصص في البيئة الداخلية بجامعة كوليدج لندن، أن التنظيف وحده لا يكفي في البيوت الرطبة، مشددًا على أهمية التهوية اليومية، واستخدام أجهزة إزالة الرطوبة، وتدفئة المنزل بشكل متوازن، للحد من تكاثر عثّ الغبار وتحسين جودة النوم.

النوم النوم الهادئ الشخير الفراش جودة النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة للخبز المدعم ويشدد على جودة الخدمة واستمرار العمل

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية من مدينة أجا يشدد على إنهاء ملفات التصالح ورخص البناء

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط

محافظ أسيوط يشدد على حسم مخالفات التراخيص ودعم الاستثمار وتسريع مشروعات الصرف والخدمات

بالصور

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد