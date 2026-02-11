ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالدول العربية اليوم

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في عدد من الدول العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، مقارنة بمستوياتها أمس، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وتذبذب أسعار الصرف، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب جديدة في كل من السعودية والكويت.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

• عيار 24: سجل 610.10 ريال للبيع، و628.40 ريال للشراء

• عيار 21: سجل 533.84 ريال للبيع، و549.85 ريال للشراء

• عيار 18: بلغ 457.58 ريال للبيع، و471.30 ريال للشراء

• عيار 14: سجل 355.89 ريال للبيع، و366.57 ريال للشراء

كما ارتفعت أسعار الجنيه الذهب في السوق السعودية، حيث سجل:

• الجنيه الذهب عيار 24: 4,880.81 ريال للبيع، و5,027.23 ريال للشراء

• الجنيه الذهب عيار 21: 4,270.71 ريال للبيع، و4,398.83 ريال للشراء

وسجلت سبيكة الذهب عيار 24 نحو 1,525.25 ريال للبيع، و1,571.01 ريال للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة 18,976.28 ريال للبيع، و19,545.57 ريال للشراء.

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم في الكويت فقد ارتفعت الأسعار اليوم الأربعاء وجاءت كالتالي:

متوسط الأسعار بالدينار الكويتي

• عيار 24: 49.900 دينار

• عيار 22: 45.750 دينار

• عيار 21: 43.675 دينار

• عيار 18: 37.425 دينار

• عيار 14: 29.100 دينار

• عيار 12: 24.950 دينار

وسجلت الأونصة نحو 1,552.150 دينار كويتي، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 349.325 دينار، في حين سجلت الأونصة عالميًا نحو 5,059.98 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط ترقب المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة والتغيرات الاقتصادية العالمية.