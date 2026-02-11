قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالدول العربية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في عدد من الدول العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، مقارنة بمستوياتها أمس، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وتذبذب أسعار الصرف، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب جديدة في كل من السعودية والكويت.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

عيار 24: سجل 610.10 ريال للبيع، و628.40 ريال للشراء

عيار 21: سجل 533.84 ريال للبيع، و549.85 ريال للشراء

عيار 18: بلغ 457.58 ريال للبيع، و471.30 ريال للشراء

عيار 14: سجل 355.89 ريال للبيع، و366.57 ريال للشراء

كما ارتفعت أسعار الجنيه الذهب في السوق السعودية، حيث سجل:

الجنيه الذهب عيار 24: 4,880.81 ريال للبيع، و5,027.23 ريال للشراء

الجنيه الذهب عيار 21: 4,270.71 ريال للبيع، و4,398.83 ريال للشراء

وسجلت سبيكة الذهب عيار 24 نحو 1,525.25 ريال للبيع، و1,571.01 ريال للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة 18,976.28 ريال للبيع، و19,545.57 ريال للشراء.

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم في الكويت فقد ارتفعت الأسعار اليوم الأربعاء وجاءت كالتالي:

متوسط الأسعار بالدينار الكويتي

عيار 24: 49.900 دينار

عيار 22: 45.750 دينار

عيار 21: 43.675 دينار

عيار 18: 37.425 دينار

عيار 14: 29.100 دينار

عيار 12: 24.950 دينار

وسجلت الأونصة نحو 1,552.150 دينار كويتي، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 349.325 دينار، في حين سجلت الأونصة عالميًا نحو 5,059.98 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط ترقب المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة والتغيرات الاقتصادية العالمية.

