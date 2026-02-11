ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي

بحث ممثلون وخبراء من إفريقيا وأوروبا، يمثلون حكومات ومنظمات دولية وأوساط أكاديمية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع الصناعة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي.

جاء ذلك خلال أعمال أول حوار من نوعه استضافته مدينة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا مطلع فبراير الجاري في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين القارتين في مجال الأمن السيبراني، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي الآمن في إفريقيا والاتحاد الأوروبي والحاجة المتزايدة لتنسيق السياسات والتشريعات وبناء الثقة في الفضاء الرقمي.

وذكر الاتحاد - في بيان أصدره صباح اليوم /الأربعاء/ - أن اللقاء أتاح منصة رفيعة المستوى لتبادل وجهات النظر حول السياسات السيبرانية المعتمدة لدى الجانبين واستعراض أفضل الممارسات في مجالات حماية البنية التحتية الرقمية والاستجابة للحوادث السيبرانية وتعزيز المرونة الرقمية.

كما ركز المشاركون على بناء الثقة بين الأطراف المعنية ومشاركة الأفكار حول الأولويات المشتركة، إلى جانب تحديد مجالات عملية للتعاون المستقبلي بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وناقش المشاركون - خلال اللقاء - عددا من القضايا الاستراتيجية، من أبرزها التحديات العالمية في مجال الأمن السيبراني وبناء القدرات السيبرانية في الدول النامية وتعزيز السلوك المسئول للدول في الفضاء السيبراني.

وأكدت المداولات أهمية تبني نهج تعاوني شامل يضم الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بهدف مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية وضمان بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارتين.. حسب البيان.

وقد نظم الحوار بشكل مشترك بين مبادرة EU Cyber Direct وجامعة ستيلينبوش، بدعم من جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في خطوة أكد البيان أنها تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكات الدولية في مجال الأمن السيبراني ودعم جهود إفريقيا في بناء منظومة رقمية آمنة ومرنة.