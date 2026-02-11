شوبير: أشرف صبحي حقق إنجازات كبيرة خلال 8 سنوات بوزارة الرياضة

حرص الإعلامي أحمد شوبير ، على توجيه الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، وذلك عقب خروجه من التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مثنيًا على ما قدمه طوال فترة توليه المسؤولية.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم، إن الدكتور أشرف صبحي بذل جهدًا كبيرًا على مدار ثمانية أعوام، وشهدت فترة قيادته للوزارة العديد من الإنجازات، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم عدد من الملفات المهمة داخل القطاع.



كما انتقد شوبير ، محاولات تحميل الوزير السابق مسؤولية عدم فوز المنتخب الوطني لكرة القدم ببطولات قارية خلال تلك السنوات، موضحًا أن إدارة ملف الكرة والمنتخبات تخضع لاتحاد الكرة والأجهزة الفنية، وليست من الاختصاصات المباشرة لوزير الشباب والرياضة.

وأكد أن تقييم تجربة أشرف صبحي يجب أن يتم بشكل عادل وشامل، مع النظر إلى ما تحقق من خطوات ملموسة في تطوير المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة المختلفة، مشددًا على تقديره للدور الذي أداه طوال فترة وجوده في المنصب.