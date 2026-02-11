مباحثات لدفع مزيد من الحركة السياحية السعودية إلى مصر

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع رئيس مجموعة تجارية شهيرة بالسعودية، والتي لديها العديد من العلامات التجارية المعروفة، وذلك لبحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية إلى مصر من خلال خطوط طيران الشركة.

جاء هذا الاجتماع خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الوزير لدولة الكويت للمشاركة في الاجتماع ال 52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

فرص السياحة في مصر

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المقاصد السياحية الجديدة والواعدة في مصر والتي من بينها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، والتي أصبحت نقطة جذب للسائحين من منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى هناك فرص عديدة لتسيير خطوط طيران جديدة إلى المقاصد المصرية.

كما أوضح أن هناك إمكانيات لدمج المنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري لتقديم تجربة سياحية فريدة ومتكاملة، مثل دمج منتج السياحة الشاطئية مع منتح السياحة الثقافية، وكذلك الجمع بين زيارة منطقة الساحل الشمالي وسيوة.



حضر الاجتماع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بدولة الكويت، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والمستشار محمد عبدالحليم من السفارة المصرية بالكويت.

