الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، بخالص التهاني إلى الكابتن جوهر نبيل، بعد ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير الشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد.

وفي بيان رسمي تمنى مجلس الأهلي ، التوفيق الدائم للوزير جوهر نبيل، نحو المزيد من التطوير والإنجازات للرياضة المصرية.

وكان جوهر نبيل قد فاز بمقعد عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي في قائمة محمود الخطيب في الانتخابات التي أجريت عام 2017.

جوهر نبيل في مقر وزارة الرياضة

وصل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، إلى مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس، ضمن التعديل الوزاري الأخير، حيث كان في استقباله عدد من قيادات الوزارة والعاملين بها.

ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة لقاءات تنسيقية مع قيادات القطاعات المختلفة، لمتابعة ملفات العمل الجارية، والاطلاع على خطط وبرامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استكمال مسيرة التطوير ودعم الشباب والرياضة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار في القطاعين الشبابي والرياضي، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.