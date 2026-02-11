إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة طبيب بشري إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي مبلغ 400 ألف جنيه المملوك لمديرية الصحة بالجيزة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً - طبيب بشري - استولى وبغير حق وبنية التملك على المبلغ المالي وقدرة 400 ألف حنية والمملوك لمديرية الصحة بالجيزة - وزارة الصحة والسكان بأن ارتكب واقعة تزوير المحرر محل الايام الثاني، والذي أثبت التحاقه بالزمالة المصرية، وتحصل بموجبها على إخلاء الطرف من مستشفى حميات أدبابة سابا معبد الكبد حاليا وارتكب واقعة التزوير محل الاتهام الرابع بأن اصطلنع كتاب منسوب صدوره إلى إدارة الطب العلاجي والمتضمن تسليمة العمل بمستشفى أوسيم المركزي، واستعمله لاستلام العمل بالمشفى أنفة البيان. واشترك في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السادس وهي اصطناع خطابات الانتظام المنسوب صدورها إلى مستشفى أم المصريين، والشيخ زايد مما نتج عنه تحصله على المبلغ المالي من المستشفى آنفة البيان على النحو المبين

بالتحقيقات.

كما أنه وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ألا وهو الكتاب المنسوب صدوره إلى مسؤول الزمالة المصرية بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية المؤرخ في - ۲۰۱۷/۲/۹ - بأن اتفق معه على اصطناعة على غرار الصحيح منه، وساعد المجهول بأن مده بالبيانات اللازمة، فأثبتها الأخير بالمحرر المصطنع على خلاف الحقيقة. وذيله بتوقيعات - محل الاتهام الثامن عزاها زورا للموظفين بتلك الجبات، ومهره ببصمة مقلدة لخاتم شعار الجمهورية - محل الاتهام التاسع -. فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق

كما استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور لأجله محتجاً بصحة بياناته بأن قدمه المستشفى حميات الكبد بإمبابة حاليا. وتحصل بذلك على إخلاء طرف من المشفى أنف البيان على النحو إمبابة سابقاً