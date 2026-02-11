قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
ميسي يرفع القيمة إلى 1.45 مليار دولار.. إنتر ميامي يتحول من مشروع طموح إلى إمبراطورية تجارية تتصدر الدوري الأمريكي
تحقيقات وملفات

صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم

صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
إسراء عبدالمطلب

انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لافت للنظر، يظهر شابًا مجهول الهوية وهو يستقل سيارته، ليأخذ معه طفلين من أطفال الشوارع في مصر، يُعرفان باسم «جابر» و«مؤمن»، ويأخذهم في جولة خاصة مليئة بالفرح والابتسامات.

Egypt Keda Keda

وقد لقي الفيديو إعجاب الآلاف من المستخدمين على صفحة «EgyptKedaKeda» على فيسبوك، الذين أشادوا بتصرف الشاب ورغبته في إسعاد الطفلين، حيث كان يصطحبهما لشراء الألعاب، ومن ثم إلى صالون الحلاقة، وأخيرًا لشراء الملابس.

خلال الجولة، حرص الشاب على التفاعل مع الطفلين، كان يمزح معهما ويتأكد من شعورهما بالسعادة، بينما كان جابر ومؤمن يكرران الشكر ويعبران عن فرحهما بطريقة صادقة ومؤثرة. 

وقد أثار الفيديو مشاعر متباينة بين رواد مواقع التواصل؛ فالبعض أعرب عن إعجابه الكبير بما قام به الشاب، داعين الله أن يفرحه كما فرّح هذين الطفلين، بينما ظهر فضول شديد لدى البعض لمعرفة هوية صاحب هذه المبادرة، مؤكدين تشابه صوته وطبيعة المحتوى مع صانع المحتوى المعروف إسلام فوزي، إلا أن الأخير لم يؤكد أو ينفِ ذلك حتى الآن.

ورغم الإقبال الكبير على الفيديو، أدى اهتمام وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بالطفلين ومحاولاتهم إجراء مقابلات معهم إلى إزعاج صانع المحتوى المجهول، الذي خرج عن صمته محذرًا من التدخل المفرط في حياة الطفلين. 

سيبوا جابر ومؤمن في حالهم

وقد كتب منشورًا مؤثرًا جاء فيه: «أرجوكم كفاية تصوير مع الأولاد… أرجوكم سيبوا جابر ومؤمن في حالهم… دول أطفال، مش محتاجين مقابلات إنسانية، محتاجين رعاية وتعديل سلوك». 

وأوضح أن الهدف الأساسي من محتواه هو تقديم الدعم والرعاية للأطفال بهدوء، بعيدًا عن الكاميرات والإعلام، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على رسالته ومحتوى الفيديو، لا على كشف هويته الشخصية.

تجسد هذه القصة جانبًا إنسانيًا نادرًا في حياة أطفال الشوارع في مصر، حيث يتعرضون غالبًا للتجاهل والابتعاد عن الاهتمام المباشر. المبادرة التي قام بها هذا الشاب المجهول، سواء كان إسلام فوزي أو غيره، أظهرت مدى التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه الاهتمام الفردي والرحمة تجاه الأطفال الأكثر ضعفًا. 

ورغم الصعوبات والتحديات، يبقى التركيز على حماية خصوصية الطفلين والحفاظ على بيئتهما الآمنة أساسًا مهمًا لمثل هذه المبادرات الإنسانية، حتى يتمكن الطفلان من الاستفادة الحقيقية دون ضغوط إعلامية أو استغلال.

إسلام فوزي

هل هو إسلام فوزي؟

رغم أن صاحب صفحة «ايجيبت كدا كدا» لم يكشف عن هويته الحقيقية، فقد اعتقد الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن خلف المحتوى هو صانع المحتوى المعروف إسلام فوزي، وذلك نتيجة لتشابه أسلوبه وطبيعة صوته مع ما يظهر في الفيديوهات الأخيرة. 

وحتى الآن، لم يؤكد إسلام فوزي هذا الأمر، ولم ينفه أيضًا، تاركًا الجمهور في حالة من الفضول والتكهنات المستمرة حول من يقف فعليًا وراء هذه المبادرات الإنسانية مع أطفال الشوارع. هذا الغموض أضاف عنصرًا من الاهتمام والإثارة، وجعل الكثيرين يركزون على الرسالة نفسها والمحتوى بدلًا من الشخص خلفها.

هذه المبادرة، التي جمعت بين العفوية والنية الصافية، تبرز قدرة الأفراد على إحداث فرق ملموس في حياة من هم أقل حظًا، وتعيد إلى الساحة نقاشًا هامًا حول حقوق أطفال الشوارع، وضرورة مراعاة خصوصيتهم وحمايتهم من الاستغلال الإعلامي، مع الاحتفاظ بالجانب الإيجابي لمبادرات الرعاية والتوجيه الشخصي.

EgyptKedaKeda جابر مؤمن جابر ومؤمن إسلام فوزي

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

النيابة الإدارية

جلسة نقاشية للتوعية بأهمية الاستثمار اليومي بالنيابة الإدارية.. صور

صورة أرشيفية

أب مكلوم ينعي رحيل أبناءه الثلاثة في حريق شقة بالمحلة: سامحوني أن قصّرت في حقكم

ارشيفية

خلاف على شاحن هاتف ينتهي بجريمة داخل غرفة النوم في 6 أكتوبر

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

