التحـ رش بفتاة الأتوبيس.. آراء نجوم الفن في الواقعة

حرص عدد من نجوم الفن على الدفع بآرائهم حول واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس التى أثارت حالة من الجدل الواسع وشغلت بال الرأي العام على مدار الأيام الماضية، ومازالت أصداؤها مستمرة حتى الآن بين مؤيد ومعارض.

حسن شاكوش

أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقه على واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.

وقال شاكوش في لايف عبر حسابه بموقع تيك توك: اللي حطالي 20 حاجة في بُقها وتقولك الشاب اتحرش بيا، هي باينة هي عايزة إيه، ولو هي بنت محترمة مش هتحط الحاجات اللي عند بُقها دي، لكن الشاب شكله محترم جدًا.

مراد مكرم

بينما علق الفنان مراد مكرم على آخر تطورات أزمة التحرش بفتاة الأتوبيس وبيان المصرية للأتوبيس الذي نفى وقوع الحادث.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "إيه اللي بينك وبين ربنا علشان الفيس بوك كله النهارده بيعتذرلك؟".

نجلاء بدر

أما الفنانة نجلاء بدر علقت على واقعة فتاة الأتوبيس، التي اتهمت أحد الشباب بالتحرش بها، مؤكدة أن كثيرًا من الفتيات يتعرضن لمثل هذه المواقف دون القدرة على إثباتها أو الحديث عنها.

وأشارت نجلاء بدر إلى أن دعم الرأي العام للفتاة، رغم صعوبة إثبات الواقعة، يعود إلى أن عددًا كبيرًا من النساء مررن بتجارب تحرش لفظي أو جسدي أو بصري، دون امتلاك دليل واضح، موضحة أن المتحرش لا يقدم على فعلته بشكل علني.

وشبّهت الفنانة المتحرشين بـ«اللصوص»، مؤكدة أنهم يتصرفون بخفة وخداع، تمامًا مثل النشال الذي يسرق دون أن يراه أحد، ما يجعل كشفهم أو إثبات جرائمهم أمرًا بالغ الصعوبة.

تفاصيل الواقعة

قررت نيابة المقطم بمحكمة زينهم، إخلاء سبيل المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكفالة ألف جنيه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لاتهامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

وبالفحص وسؤال الشاكية وهي موظفة بإحدى الشركات، مقيمة بمحافظة السويس، أقرت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم تحرش الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو لفظيًا بها وتتبعها حال استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.