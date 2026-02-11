الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة

دعا مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إلى الوفاء بتعهداته التي قطعها للدول العربية والإسلامية، واتخاذ الخطوات العملية والواضحة لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك في إطار جهوده لتحقيق السلام.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة برئاسة الإمارات بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء؛ لبحث آليات التحرك العربي والدولي لمواجهة القرارات العدوانية الأخيرة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال"، التي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري وتعميق سياسات وممارسات الضم والاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين استكمالاً لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس، الدعم العربي الثابت والقوي، لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف؛ وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة، وكذلك حق دولة فلسطين والشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، ومقدساتها ومواردها الطبيعية ومياهها وأجوائها، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان المجلس، القرارات العدوانية التي اتخذتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مؤخراً بهدف الإمعان في خطط وسياسات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، والتهجير القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة للقوة القائمة بالاحتلال بما يشمل تكريس الاحتلال والفصل العنصري في الخليل والمساس بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف.