65 دقيقة | الأهلي يحافظ على تقدمه أمام الإسماعيلي بثنائية نظيفة
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد
موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
ديني

هل يفسد معجون الأسنان الصيام وما حكم استعمال السواك؟ .. أمين الفتوى يوضح

عبد الرحمن محمد

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لاستخدام معجون الأسنان خلال نهار رمضان، وذلك ردًا على استفسار ورد إليه من أحد المواطنين بمحافظة أسيوط حول مدى تأثيره على صحة الصيام.

وخلال لقاء تلفزيوني ، بيّن أن الفقهاء تناولوا هذه المسألة بالبحث، موضحًا أنهم وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة مراعاة الضوابط التي تحفظ الصوم من البطلان.

واستشهد بحديث سيدنا أنس رضي الله عنه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم"، مؤكدًا أن هذا الحديث يدل على جواز تنظيف الأسنان أثناء الصيام في مختلف أوقات النهار.

وأوضح أن العلماء لم يفرقوا بين ما قبل الزوال وما بعده في حكم استعمال السواك، مما يعني أن استخدام المعجون أو السواك مباح طوال اليوم، مع ضرورة الاحتياط.

وأشار إلى أن الصائم ينبغي أن يتحرز من وصول شيء من المعجون إلى الحلق أو ابتلاع طعمه، لأن ما ينفذ إلى الجوف ويتحقق دخوله قد يؤدي إلى إفساد الصيام.

متى تسقط فدية الصيام ؟

أوضحت دار الإفتاء أن المسلم إذا بلغ من الكبر عتيًّا ولم يعد قادرًا على الصيام، أو كان الصوم يسبب له مشقة بالغة أو ضررًا صحيًا وقد أشار عليه الطبيب بتركه، وكان في الوقت نفسه يمر بضيق مادي نتيجة تعطل العمل، خاصة ممن يعتمدون على الأجر اليومي في تحصيل قوتهم، بحيث يصبح إخراج الفدية أمرًا شاقًا عليه أو عبئًا يتجاوز احتياجاته الأساسية، فإن الفدية تسقط عنه في هذه الحالة ولا يجب عليه إخراجها؛ لأنها إنما تجب على من كان قادرًا ميسور الحال، لا على من عجز وضاق به الحال.

وبيّنت الدار أن الفقهاء اختلفوا في حكم الفدية على الشيخ الكبير والمرأة المسنة إذا عجزا عن الصيام؛ فذهب جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة، وهو أحد القولين عند الشافعية، إلى وجوب الفدية عليهما، بينما رأى المالكية أنها مستحبة وليست واجبة.

وأكدت دار الإفتاء أن التكاليف الشرعية مرتبطة بالقدرة والاستطاعة، فمن لم يستطع سقط عنه التكليف، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286].

وأضافت أن القول بوجوب الفدية مقيد بحالة القدرة على إخراجها، فإذا تعذر ذلك بسبب الفقر أو الإعسار فإنها تسقط عنه ولا تلزمه، وعليه أن يكثر من الاستغفار، وهو ما قرره الفقهاء في كتبهم.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء نهار رمضان صحة الصيام السواك مبطلات الصوم

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

