بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية سيلعب دورا هاما فى استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل ، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميجا وات قريبا حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي الأمر الذي سيدعم الخطة العاجلة لتأمين صيف 2026.

وأضاف الوزير فى تصريح خاص لـ «صدى البلد» بعد تجديد الثقة أن هناك زيادة متوقعة فى الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تتراوح ما بين 6 و7% خلال أشهر الصيف المقبل فوضعت خطة عاجلة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل لمُجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء.

وتابع «عصمت» أن الخطة العاجلة تستهدف الاستمرار فى التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة والاعتماد على تكنولوجيا بطاريات التخزين .

وأشار وزير الكهرباء ، إلى أنه من المخطط أن يتم إضافة 3 الالف ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال عام 2026 ، حيث سيتم إضافة قدرات جديدة بنظام بطاريات التخزين قبل الصيف باجمالى 600 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاح على الشبكة بهذه التكنولوجيا 1100 ميجا وات .

و تابع وزير الكهرباء أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة و تشهد استقرار فى تلبية احتياجات المواطنين ، مؤكدا أن الوزارة و شركاتها التابعة مستمرة فى بذل المزيد من الجهد لتوفير احتياجات المواطنين سواء للقطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية.

وشدد الوزير على أن مساهمة قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى وبطاريات تخزين بلغت حوالى 14% من إجمالي القدرات الأسمية بالشبكة الكهربائية ، مؤكدا أن الوزارة نجحت فى تنفيذ جزء كبير من استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030 قبل المواعيد المحددة لها وفقا للجدول الزمنى.