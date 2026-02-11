الدراويش في خطر.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة بالدوري

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على منافسه الإسماعيلي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على إستادبرج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

وشهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين كلا الفريقين حيث نجح الإسماعيلي في شن بعض الهجمات دون تحقيق خطورة حقيقية يقابلها محاولات من الأهلي لاختراق دفاعات الإسماعيلي دون جدوى.



ونجح بن رمضان في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 31 بعد تمريرة من حسين الشحات ترتطم بدفاعات الإسماعيلي لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.



ونجح ياسين مرعي في احراز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 43 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقةالجزاء لصالح الأهلي عن طريقبن شرقي ليسدد ياسين مرعي كرةعلى "الطاير" ارتطمت بعبدالكريم مصطفى لتسكن الشباك.



وأهدر كامويش فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما سدد الكرة ضعيفة وأبعدهاأحمد عادل عبد المنعم،



بهذه النتيجة يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نفطة بجدول ترتيب الدوري المصري بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة العاشرة بالمركز الأخير

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في الدفاع، إليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات في الوسط، أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ويلسين كامويش في الهجوم

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حارس مرمى.. أحمد عادل

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر , عبد اللّٰه محمد.

الوسط.. محمد عبد السميع، محمد حسن، إريك تراوري ، إبراهيم النجعاوي.

الهجوم .. نادر فرج ، مروان حمدي.