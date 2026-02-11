قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بتسليم 15 منزلا في قرية الشروق بمركز كوم أمبو؛ عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة الإعمار ورفع الكفاءة لها بواسطة مؤسسة صناع الخير، بالتعاون مع مجموعة إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمارات المالية والرقمية، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. 

جاء ذلك في ضوء سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ياسمين راشد رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بالمجموعة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي مركز كوم أمبو.

ومن جهته، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة ترحب بكل الشراكات الجادة والناجحة التي تستهدف دعم المواطن الأسواني، مشيرًا إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في النموذج المشرف للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الخاص والحكومي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يحقق التمكين الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، ويسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى والمناطق الأولى بالرعاية.

وأعرب عن خالص تقديره للسفيرة نبيلة مكرم لحرصها على دعم ومتابعة أنشطة التحالف الوطني بالمحافظة، والذي يتكامل مع جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية بقيادة مصطفى زمزم، وكذلك مجموعة الاستثمارات المالية والرقمية.

وثمَّن الجهود المخلصة والخدمات الجليلة لكل المشاركين في هذا الأمر، والتي يقدمونها لأهالي أسوان؛ ليكون ذلك نموذجًا يُحتذى به، ويستحق التعميم على مختلف منظمات المجتمع المدني.

 

 

جهود متنوعة

وعلى هامش الفعاليات، تفقدت السفيرة نبيلة مكرم واللواء ماهر هاشم، والوفد المرافق لهما، مركز الاستدامة الثابت والمتنقل للتدريب على المشغولات اليدوية والحرف التراثية، وذلك في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي، وإتاحة الفرصة لتدريب وتأهيل الفتيات والسيدات لإتقان الحرف اليدوية والبيئية، وتسويق منتجاتهن بالشكل الملائم، بما يسهم في توفير مصدر دخل للكثير من الأسر بقرية الشروق بمركز كوم أمبو، وقرية جرف حسين بمركز نصر النوبة، وغيرهما من القرى والنجوع المحيطة والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتجدر الإشارة إلى أن المنازل شهدت رفع كفاءتها بالكامل، من خلال تنفيذ أسقف مسلحة، وتشطيبات داخلية متكاملة، شملت الحمامات والمطابخ والغرف بأرضيات من السيراميك، إلى جانب طلاء ودهان الواجهات الخارجية، وتأسيس شبكة الكهرباء الداخلية، وتنفيذ التشطيبات الكهربائية للمنازل، وأعمال نجارة الأبواب والشبابيك، وأعمال النجارة والدهانات وفقًا لاحتياجات المواطنين.

كما شملت الأعمال، تنفيذ أعمال المحارة للحوائط والأسقف، واستكمال البناء للأجزاء المتهالكة من المنازل ضمن مبادرة «قرى الأمل»، وذلك لحمايتها من مخاطر السيول والأمطار، وضمان النشأة في بيئة صحية وآمنة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ترشيحاتنا

رياضة

BYD العالمية تدخل عالم الرياضة من خلال مانشستر سيتي.. تفاصيل

غبور

هيونداي تكشف عن IONIQ 9 الجديدة كليا.. تفاصيل

هيكل

ماذا يعني هيكل الأمان متعدد الطبقات في شيري TIGGO9؟

بالصور

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد