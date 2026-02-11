مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بتسليم 15 منزلا في قرية الشروق بمركز كوم أمبو؛ عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة الإعمار ورفع الكفاءة لها بواسطة مؤسسة صناع الخير، بالتعاون مع مجموعة إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمارات المالية والرقمية، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك في ضوء سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ياسمين راشد رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بالمجموعة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي مركز كوم أمبو.

ومن جهته، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة ترحب بكل الشراكات الجادة والناجحة التي تستهدف دعم المواطن الأسواني، مشيرًا إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في النموذج المشرف للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين الخاص والحكومي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يحقق التمكين الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، ويسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى والمناطق الأولى بالرعاية.

وأعرب عن خالص تقديره للسفيرة نبيلة مكرم لحرصها على دعم ومتابعة أنشطة التحالف الوطني بالمحافظة، والذي يتكامل مع جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية بقيادة مصطفى زمزم، وكذلك مجموعة الاستثمارات المالية والرقمية.

وثمَّن الجهود المخلصة والخدمات الجليلة لكل المشاركين في هذا الأمر، والتي يقدمونها لأهالي أسوان؛ ليكون ذلك نموذجًا يُحتذى به، ويستحق التعميم على مختلف منظمات المجتمع المدني.

جهود متنوعة

وعلى هامش الفعاليات، تفقدت السفيرة نبيلة مكرم واللواء ماهر هاشم، والوفد المرافق لهما، مركز الاستدامة الثابت والمتنقل للتدريب على المشغولات اليدوية والحرف التراثية، وذلك في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي، وإتاحة الفرصة لتدريب وتأهيل الفتيات والسيدات لإتقان الحرف اليدوية والبيئية، وتسويق منتجاتهن بالشكل الملائم، بما يسهم في توفير مصدر دخل للكثير من الأسر بقرية الشروق بمركز كوم أمبو، وقرية جرف حسين بمركز نصر النوبة، وغيرهما من القرى والنجوع المحيطة والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتجدر الإشارة إلى أن المنازل شهدت رفع كفاءتها بالكامل، من خلال تنفيذ أسقف مسلحة، وتشطيبات داخلية متكاملة، شملت الحمامات والمطابخ والغرف بأرضيات من السيراميك، إلى جانب طلاء ودهان الواجهات الخارجية، وتأسيس شبكة الكهرباء الداخلية، وتنفيذ التشطيبات الكهربائية للمنازل، وأعمال نجارة الأبواب والشبابيك، وأعمال النجارة والدهانات وفقًا لاحتياجات المواطنين.

كما شملت الأعمال، تنفيذ أعمال المحارة للحوائط والأسقف، واستكمال البناء للأجزاء المتهالكة من المنازل ضمن مبادرة «قرى الأمل»، وذلك لحمايتها من مخاطر السيول والأمطار، وضمان النشأة في بيئة صحية وآمنة.