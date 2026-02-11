قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

مستشار رئيس الجمهورية يجتمع بمحافظ أسوان.. تفاصيل

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

عقد الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " إجتماعاً موسعاً مع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وحضر الإجتماع اللواء مهندس أسامة الجنزورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً اللواء مهندس أمين شوقى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، واللواء يسرى فاروق رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن ممثلى الوزارات ومسئولى الجهات المختصة بقطاعات العمل العام بمحافظة أسوان .

وذلك للمتابعة الدقيقة لآخر التطورات بهذا المشروع القومى العملاق ، والوقوف على الموقف التنفيذى لها .

وأثناء الإجتماع وجه مستشار رئيس الجمهورية الشكر لمحافظ أسوان على الجهود المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ لما سيحققه من عوائد إيجابية تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

حياة كريمة

وشدد على أهمية الإسراع بالمشروعات المتبقية لنهوها بالكامل قبل 30 إبريل القادم ، وخاصة مستشفى نصر النوبة المركزى ، ومستشفى كوم أمبو المركزى ، فضلاً عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى ، والتى يعقبها تنفيذ أعمال الرصف للطرق ووضع اللمسات الجمالية .

حتى يتم دخول كافة المشروعات الخدمة والتشغيل التجريبى لها ليلمس المواطن الأسوانى ذلك على أرض الواقع ، ويجنى أهالى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ثمار هذه الإنجازات ، وتحويلها إلى قرى نموذجية متكاملة المرافق والخدمات على أكمل وجه .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن مشروع حياة كريمة جسد ملحمة وطنية عظيمة بإعتباره أكبر مشروع تنموى فى الجمهورية الجديدة لمساهمته فى تحويل حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة بها .

وأوضح بأن إجمالى عدد المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية داخل 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة يصل إلى 1993 مشروع  ، ويستلزم العمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات وتكاتف الجهود لنهو كافة المشروعات فى التوقيتات المحددة بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

