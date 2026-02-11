قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

 قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال مشاركته بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العالمي WHX 2026 المُقام في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجولة تفقدية داخل الجناح التركي المشارك في المعرض، تعزيزًا للعلاقات المصرية-التركية واتساقًا مع توجهات القيادة السياسية بعد زيارة الرئيس التركي لمصر.

واطلع رئيس الهيئة خلال جولته على أبرز الابتكارات والمستجدات في الصحة الرقمية والخدمات الصحية داخل الجناح التركي، حيث استمع إلى شرح مفصل حول أحدث الحلول التقنية في مجالات التشخيص والتصوير الطبي، الرعاية المتقدمة، ومنصات الصحة الرقمية المتكاملة، بما يدعم اتخاذ القرارات السريرية ويحسن تجربة المرضى ويعزز كفاءة الخدمات الطبية.

توطين الصناعات الطبية في مصر

وأشار الدكتور السبكي إلى أن التعاون مع الجانب التركي يشمل توطين الصناعات الطبية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة، ضمن أطر التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية في التصنيع الطبي وتطوير القوى البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المهني بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة أن تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجال السياحة العلاجية يأتي ضمن أوجه التعاون المشترك، ويعزز جهود الهيئة في دعم برنامج السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية “نرعاك في مصر”، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى الدوليين ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق أحدث المعايير العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العالمي WHX 2026، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Arab Health، يُعد أحد أكبر وأهم المنصات العالمية المتخصصة في قطاع الصحة، حيث يجمع القيادات الصحية الدولية، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، وكبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الطبية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات ودعم التعاون الدولي واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الطبية على مستوى العالم.

