قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات هاكاثون " الرعاية الصحية الذكية"

هاكاثون الرعاية الصحية الذكية
هاكاثون الرعاية الصحية الذكية
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات هاكاثون " الرعاية الصحية الذكية تحت شعار “نبتكر مستقبل الرعاية الصحية”، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويستمر حتى 11 فبراير الجارى.


وحضر الافتتاح الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، ومنسق عام الهاكاثون، والمهندس صلاح عبد المحسن مدير مركز إبداع مصر الرقمية ، و الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وأعرب" الجيزاوي " خلال الجولة عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات هاكاثون " الرعاية الصحية الذكية " ، واستمع إلى آراء وأفكار الطلاب المشاركين بالهاكاثون ، مؤكدا حرص جامعة بنها على توفير بيئة محفزة وداعمة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم وابتكاراتهم . 

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي ، ان الهاكاثون يهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب المبدع بالجامعات والمعاهد المصرية لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية في مجالات الهاكاثون المختلفة .

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن هاكاثون " الرعاية الصحية الذكية يشارك فيه  35 فريق يمثلون 23 جامعة مصرية فى مسارات الهاكاثون المختلفة والتي تتضمن  (الذكاء الاصطناعي في التشخيص، المراقبة الصحية عن بُعد، الصحة النفسية والعافية، تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، حلول التطبيب عن بُعد، إنترنت الأشياء لرعاية كبار السن، تحليل وعرض البيانات الطبية.

من جانبه أشار الدكتور شادي المشد أن الفرق الفائزة بالهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية ، بإجمالي 175 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها في 7 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 12000 جنية، والمركز الثاني 8000 جنية، والمركز الثالث 5000 جنية.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها

