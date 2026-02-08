بأسعار مخفضة.. تعرف على أماكن معارض أهلًا رمضان بمراكز ومدن القليوبية

أعلنت مديرية تموين القليوبية، الانتهاء من تحديد وتجهيز أماكن معارض أهلًا رمضان الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه تم تجهيز المعارض استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

أماكن المعارض

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أماكن تواجد المعارض جاءت كالتالي؛

مدينة بنها: جارى تجهيز المعرض الرئيسي بأرض شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بشارع فريد ندا، ويضم جميع السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة بأسعار مخفضة.

مدينة كفر شكر: تم تجهيز المعرض بجوار سوق كفر شكر، ويضم تشكيلة متنوعة من السلع الرمضانية، وجارٍ افتتاحه خلال الأيام المقبلة.

مدينة طوخ: تم تجهيز المعرض بجوار السنترال، ويضم مختلف السلع الرمضانية بأسعار مناسبة للجميع.

مدينة قليوب: تم افتتاح المعرض بشارع الثلاثيني بجوار مستشفى قليوب بحضور محافظ القليوبية ووكيل وزارة التموين، ويقدم كافة السلع بأسعار مخفضة.

مدينة القناطر الخيرية: جارٍ تجهيز المعرض بجوار مدرسة الصنائع بالقرب من سور النادي، وسيضم تشكيلة واسعة من السلع.

مدينة شبين القناطر: تم تجهيز المعرض بجوار الإدارة الزراعية، وجارٍ افتتاحه قريبًا.

مدينة الخانكة: جارٍ تجهيز المعرض بجوار مجلس المدينة لتوفير السلع بأسعار تنافسية.

مدينة الخصوص: جارٍ تجهيز المعرض بأرض الوحدة الصحية القديمة بشارع الجسر الغربي.

حي شرق شبرا الخيمة: تم تجهيز المعرض بشارع 15 مايو أرض كريستال عصفور بجوار "بي تك".

حي غرب شبرا الخيمة: تم تجهيز المعرض بميدان المؤسسة، ويضم مختلف السلع الرمضانية بأسعار مناسبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المعارض تأتي ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، وتوفير احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.