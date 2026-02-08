قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جائزة للطبيب العربي لعام 2026.. تمنح لمن وما أهم شروطها؟

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

تعقد الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، "اجتماع لجنة جائزة الطبيب العربي لعام 2026" يومي 8 و9 فبراير 2026 بمقر الأمانة العامة. وذلك لاختيار الأطباء المرشحين لنيل جائزة الطبيب العربي لهذا العام.

ويعقد الاجتماع سنوياً بحضور الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وهم: مملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية جزر القمر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وكذلك المجلس العربي للاختصاصات الصحية.  

​وتعد جائزة الطبيب العربي أحد أبرز جوائز جامعة الدول العربية التي يمنحها مجلس وزراء الصحة العرب. حيث تمنح سنوياً للأطباء العرب، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في مجالات الطب والرعاية الصحية والبحث العلمي على مستوى الوطن العربي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الأطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية، والمشاركة في المبادرات التطوعية والخيرية.

وقد أقر مجلس وزراء الصحة العرب هذه الجائزة عام 2019 ومنحت أول جائزة للطبيب العربي عام 2020.  

​وتتولى لجنة جائزة الطبيب العربي بحث ودراسة ملفات مرشحي الدول العربية الأعضاء لنيل جائزة الطبيب العربي لعام 2026، وفقاً للائحة المعتمدة من مجلس وزراء الصحة العرب في مايو 2024، وذلك لاختيار ثلاثة فائزين في المجالات الثلاثة للجائزة، وهي:

  • التفوق في البحث العلمي والابتكار.
  • ​التميز والريادة والأثر المهني الطبي.
  • ​الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية.

​وتعرض نتائج الاجتماع على الدورة (65) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي لإقرارها.  

جائزة الطبيب العربي الأطباء المرشحين جائزة الطبيب العربي مجلس وزراء الصحة العرب السعودية قطر جامعة الدول العربية الأطباء وزراء الصحة العرب

