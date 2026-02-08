صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة وبحوزتهم 3 أطنان مواد مخدرة بالسويس،قدرت قيمتها المالية بـ 230 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم (2 طن لمخدر الهيدرو – وطن واحد لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (230 مليون جنيه)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.





