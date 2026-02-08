القبض على المتهم بالتحـ.ـرش بفتاة داخل سيارة أجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من تعرّضها للتحرّش من قبل أحد الركاب حال استقلالها سيارة أجرة وفراره عقب ذلك بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الشاكية (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بذات الدائرة).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المـُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





