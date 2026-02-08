هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، خلال ظهورها الأخير.



تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وأثارت اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بجمبسوت جلد باللون البنى الغامق القصير فوق الركبة .



وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد هيفاء، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وحضرت هيفاء وهبي عرض أزياء دار جورج شقرا وهي ترتدي فستانا من تصميمه لمجموعته لخريف 2025، جاء باللون البني من خامة تشبه الشبك مبطنة لأعلى الركبة مع Cape طويل من خامة لامعة.

يُذكر أن هيفاء وهبي اختتمت عام 2025 بإصدار ألبوم "ميجا هيفا 2"، والذي يضمّ ستّ أغنيات هي: غلّطني في إحساسي، بس بس، بتحبّك فعلاً، أزمة نفسيّة، مراية الحبّ، بدّنا نروق".

وكانت هيفاء وهبي أحيت مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض.