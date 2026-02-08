قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة

منار عبد العظيم

تشهد البلاد خلال هذه الفترة موجة ملحوظة من الارتفاع في درجات الحرارة، أثرت على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر، خاصة مع اقتراب ذروة الموجة الحارة. 

وكشفت هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وأسباب هذا الارتفاع، إضافة إلى عدد من الإرشادات المهمة للمواطنين.

كتل هوائية صحراوية وراء الارتفاع الملحوظ في الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاعات التي شهدتها درجات الحرارة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على مختلف المناطق.

وأوضحت أن هذه العوامل الجوية مجتمعة أسهمت في تغيير طبيعة الأجواء، لتصبح أقرب للأجواء الصيفية خلال ساعات النهار، وهو ما شعر به المواطنون بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة.

 

الأحد ذروة الموجة الحارة والأعلى حرارة هذا الأسبوع

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أوضحت الدكتورة منار غانم أن اليوم، الأحد، يمثل ذروة موجة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة أنه اليوم الأعلى حرارة على مدار الأسبوع الجاري.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى ستسجل نحو 32 درجة مئوية على عدد من محافظات الصعيد، مع أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تميل إلى الحرارة المرتفعة على معظم أنحاء الجمهورية.

استمرار الأجواء الحارة حتى الثلاثاء وانخفاض تدريجي بدءًا من الأربعاء

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر خلال يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء، ويستمر هذا الانخفاض حتى يوم الخميس.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستصل إلى نحو 24 درجة مئوية، إلا أنها ستظل أعلى من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بما يتراوح من درجتين إلى أربع درجات.

نصائح للمواطنين وتحذيرات من الرياح والأتربة

وشددت الدكتورة منار غانم على ضرورة تخفيف الملابس نسبيًا خلال فترات النهار، نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة نسبيًا.

كما حذرت من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق، مطالبة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، والالتزام بالهدوء والسرعات المناسبة تجنبًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

