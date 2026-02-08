هل يحظر دخول المواقع الأثرية دون تصريح؟ .. القانون يجيب

حظر قانون حماية الآثار التواجد داخل أي موقع أثري أو متحف دون الحصول على تصريح مسبق، وفرض القانون عقوبات رادعة للمخالفين، تصل إلى الحبس والغرامة، مع مضاعفة العقوبة حال اقتران المخالفة بأفعال مُخالفة للآداب، بما يضمن صون التراث وحمايته وضمان استدامته للأجيال المقبلة.



في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر التواجد فى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما حظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.



وتتضاعف العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.